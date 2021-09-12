女強人放棄事業變4個兒子的母親　當寄養媽媽從無怨：越湊越有勁

原是互不相識陌生人，寄養媽媽與寄養小孩，萍水相逢成為「一家人」。一位兩子之母女強人，經營服裝生意18年，在商場奮鬥至近年有感忽略兒子成長，決心放下事業，在朋友影響下更加入寄養媽媽行列，突變「四個兒子的母親」。遇見了大B與細B（寄養小朋友化名），日常照顧要親力親為，大B更因發展較慢需多花心思，每日風雨不改帶他到樓下海邊走路訓練，但她從沒怨言：「唔辛苦，越湊越有衝勁。」

香港國際社會服務社指，疫情下招收新寄養家庭比以往更困難，隨著現有寄養父母年紀漸大，需要新血加入，令更多小朋友可以受益。



成為寄養媽媽之後，吳太一下子成為了「四孩之母」。（梁鵬威攝）

自覺錯過大仔成長 決心全職照顧家庭

吳太做了服裝店老闆娘18年，在外是一位為家庭打拼的女強人，惟在大仔升上高中後，自省投放在兩位兒子的時間不足，思量一番後決定放棄事業，在家中任「全職媽媽」，不希望再錯過二仔成長歷程。受朋友影響下，吳太早年已有成為寄養家長的念頭，但一直未下定決心，當「全職媽媽」後發現有時間多了，在家人支持下，終付諸實行。

吳太與兩個寄養兒童，萍水相逢成為「一家人」。（梁鵬威攝）

風雨不改訓練大B 吳太：應承得做寄養媽媽就要做好

去年3月起，大B及細B先後來到吳家。吳太憶述，大B兩歲半時來到，因以前一直在院舍甚少與人接觸，發展較遲緩，行路、進食級數僅是「BB仔級」，口腔肌肉亦較弱，無法吃太硬的食物，她便多花心思，每日亦風雨不改，帶他到樓下海邊走路、訓練：「最初係咁喊，要拖下扶下，住咗一段時間後，腳仔有啲力。」原花4小時才能完成的路程，大B現時2小時就完成，吳太也感安慰。

「既然應承得當寄養媽媽，就要比心機做好，有健康先有能力做其他嘢。」為照顧4個男孩，吳太不時自我增值，如學習兒童情緒訓練管理，帶兩個寄養小朋友接受言語治療：「唔辛苦，越湊越有衝勁。」原本一家四口，如今添了2名新成員，吳太形容家庭變得更熱鬧開心，假日不時一同外出遊玩。

疫情影響寄養家庭加入 社工：需要生力軍

根據社會福利署數字，截至今年6月底，本港寄養家庭數目有953個。不過，香港國際社會服務社社工（寄養服務）雷翠蓮稱，以往加入的寄養父母，年紀慢慢變大及退休：「（寄養家庭）越嚟越少，但需要服務的小朋友無少到。」小朋友輪候寄養時間本已變得更長，過去一年多爆發疫情，招收新家庭更困難，因有人或擔心增加新成員影響防疫。

社工雷翠蓮稱，以往加入的寄養父母，年紀慢慢變大、退休，「數字越來越少，但需要服務的小朋友沒減少」（梁鵬威攝）

屋企大需有錢屬誤解 最重要是有心

雷翠蓮指，坊間常以為要當寄養家庭的門檻高，例如住所面積需很大、經濟條件需很好，但全是誤解：「最緊要係佢哋有心。」她舉例如吳太付出是比收獲少，但加入後會知道付出很值得，而不少寄養家庭是經朋友介紹加入，雷期望更多有心人加入，令小朋友可以受益。