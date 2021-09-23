東岸公園主題區周六開放　設巨型維港英文字　100米長防坡堤任行

近年維港沿岸海濱路逐步駁通啟用，其中位於炮台山海濱的「東岸公園主題區(第一期)」，將於本周六(25日)開放。公園內設有巨型字型藝術裝置，利用空心設計勾畫出維港的英文「VICTORIA HARBOUR」，料為公園內的「打卡熱點」。另外，園區有一條100米長的防坡堤開放予公眾行走，是維港內首條開放的防坡堤。

維港兩岸海濱全長約73公里，現時有24公里已開放予公眾使用。發展局局長黃偉綸表示，預計今年底會增至25公里，期望他日可由北角沿住海濱步行到西環。



「東岸公園主題區(第一期)」面積約9,800平方米，位於屈臣道以西，原本為中環灣仔繞道工程地盤。公園的入口位於中環灣仔繞道行車天橋下，市民從炮台山港鐵站，經油街轉入電器道，至屈臣道街尾就可到達，步程約7分鐘。

園區24小時全日開放，場地內設有兒童平衡車試驗空間，可帶同已繫上牽繩的寵物到訪。

公園其中一大賣點是英文「VICTORIA HARBOUR」的15個字母巨型字型藝術裝置，名為「香港之光」，15個粗體字母均會發光。另外，字體採用空心設計，希望鼓勵市民走進作品之中。

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此外，園區設有維港首條向公眾開放的防坡堤，全長約100米，市民可隨便行走，其末端為中環灣仔繞道東面排風口，其設計主題為「搖曳風帆」，曾於外觀設計比賽獲獎，不過曾有網民笑指其外形如「金蛋」。

主題區餘下部份的設計工作已展開，預計會配合「東區走廊下之行人板道」工程，料2024年起開放。

黃偉綸表示，相信園區會毫無疑問地相當受市民歡迎，期望他朝一日，可以從北角沿海濱步行至西環。他又稱，政府會推動「先駁通，再優化」的理念，在各項海濱大型工程施工期間，盡早開放海濱用地供市民使用。

黃偉綸預期，今年底可開放「渡輪碼頭畔主題區（第二期）」、「水上運動及康樂主題區（第二期）」，以及「活力避風塘主題區」，將已開放的維港海濱，延長至25公里。