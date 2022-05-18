重開｜Party room周末達七成預約率　負責人：港人要一個放鬆地方

早前政府宣布明日（19日）將進一步放寬社交距離措施，包括晚市堂食延長至晚上12點，重開酒吧及派對房間等大部分表列處所。派對房間自第五波疫情以來首度重開，連鎖派對房間Party Fun負責人Cyber今日（18日）回到場所清潔，為復業作準備。他指重開消息一出，上周起便有不少客人查詢，並透露首個周末已獲七成預約率。Cyber認為在疫情下，香港人沒法出國旅遊，留港外出遊玩的選擇有限，希望向港人提供一個讓他們放鬆的地方。



早前政府宣布明日（19日）將進一步放寬社交距離措施，包括晚市堂食延長至晚上12點，重開酒吧及派對房間等大部分表列處所。（歐嘉樂攝）

疫情持續，每一波疫情爆發時，派對房間往往首當其衝被停業。於2018年開業的連鎖派對房間Party Fun負責人Cyber現時擁有19個派對房間場地，主要分佈旺角及太子一帶。第五波疫情爆發後，Party Fun僅在復活節及五一假期等旺季中，已損失超過六位數字。Cyber指，雖然成功申請防疫抗疫基金補貼，能覆蓋第五波疫情派對房間的八成租金，惟5位協助營運及清潔兼職員工的收入在過去數月近乎歸零，「雖然都會盡量安排一啲工作，但兼職時數少咗好多」。

於2018年開業的連鎖派對房間Party Fun負責人Cyber現時擁有19個派對房間場地，主要分佈旺角及太子一帶。第五波疫情爆發後，Party Fun僅在復活節及五一假期等旺季中，已損失超過六位數字。（歐嘉樂攝）

Cyber對於即將能復業感到開心，「等咗咁耐，終於開返，都唔想成日停業，問政府拎補助。」重開在即，Cyber今日亦特意到太子的派對房間進行消毒。他指出，在停業期間持續添購消毒噴霧槍、消毒用品及一次性用品，如桌布、垃圾袋及餐具等，務求讓環境整潔，以及讓客人使用得安心。至於員工方面，他們亦需要接種疫苗及每次開工前均要進行快速測試，每次在客人使用場地後亦會進行深度清潔。

▼5.18派對房間重開準備▼



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派對房間受限聚令影響 按人頭收費模式令收入銳減

大多行業在逆市下均會暫緩擴展計劃，但Party Fun卻反其道而行，Party Fun的第19間分店於去年聖誕期間開業。Cyber坦言，擴展分店時未料到第五波將至，當時只見疫情放緩，經濟漸漸復甦。加上經營數年來已有一班熟客支持，為了提供收費相宜的場地及更多選擇給客人，故毅然在逆市下擴展，「疫下受限聚令同營業時間限制下，生意係差咗」。Cyber透露，客人比以往減少四成，現時客源主要來自進行生日派對及朋友聚會，公司聚會則大大減少，「以往一大班朋友，𠵱家4個8個，人數上少咗，加埋我哋係按人頭收費，收入都少咗」。

仍看好行業未來發展

派對房間於明日（19日）重開，Cyber指在過去數天已陸續收到客人的查詢，在重開首個周末的預約率達七成。雖然未至於爆滿，但Cyber仍看好派對房間行業的未來發展，「重開一開始反應未必好踴躍，但防疫措施放緩，生意就會好」。他指，現時香港人要出外遊玩的選擇有限，又無法出國旅遊，要留在香港消費，「身邊朋友同客人都好想玩，但無地方可去」。

對於近日有專家指出疫情有機會在未來兩周再次爆發，Cyber坦言擔心政府會收緊防疫措施，派對房間需要再次面臨停業，「停業令員工冇工開，唔想冇收入」。他希望能向港人提供一個玩得開心及讓他們放鬆的地方，亦盼望疫情能早日好轉，生活重回正軌。

▼5.19重開599F章表列處所▼

