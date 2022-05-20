大角咀社區廚房助前無家者就業　外籍創辦人：員工工作時很自豪

大角咀一帶新舊交替，這邊有光鮮亮麗的豪宅林立，那邊在舊區，隧道、橋底有露宿者瑟縮街角。有人只覺得無家者烏煙瘴氣，但也有人看到這班人的努力求變。在這區的一條內街，有一間由非牟利組織開設、設計有如西餐廳的「社區廚房」，從玻璃窗中見到員工正在努力製作有如兩、三餸飯的飯盒，景象已夠奇特，原來在這裏工作的人都經歷過無家生活，他們製作的數百份膳食，均會在當日分派給區內的無家者。社區廚房的創辦人坦言，見到員工工作時很自豪，「不只是因為他們的工作，他們還為能夠幫助其他人感到自豪。」



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本地非牟利組織同路舍（ImpactHK） 一直為無家者提供支援，協助他們自力更生，早前機構於大角咀新開設首個社區廚房「Kind Kitchen」，每週提供約2,200份膳食予無家者及弱勢社群，同時為前無家者提供就業機會，讓他們學習所需技能，重投社會。在這個由前無家者幫助無家者的故事中，58歲的Eppie是員工之一，不久之前，她也是一名無家者。

Eppie指，自己很早便已離開了原生家庭，早年搬往與男友及其母親居住，但在1997年時，男友突然離世。她表示，當時為了不再觸景傷情決定搬離男友的家，但因為不想家人擔心「有家歸不得」，而自己曾經犯事，知道在懲教所中認識的朋友會在公園露宿，「我過到去，喺當時嘅南昌邨天橋上搵到佢。嗰晚我冇返到屋企（娘家） ，露宿好似反而仲釋懷，望着天空豁然開朗啲，唔需要諗咁多嘢。」

露宿的人各有故事，58歲的Eppie是不久之前也是一名無家者，現時獲同路舍安排住宿，並在社區廚房內工作。（歐嘉樂攝）

前露宿者難忘義工不離不棄

露宿的人各有故事，以Eppie的解釋，自己當時是「未定性」，也「有啲嘢放唔低」。但約7、8年前，Eppie慣常露宿的天橋被政府「清場」，長期與Eppie有接觸的同路舍外展義工，提出為她安排臨時住宿；可是Eppie沒多久便回歸了露宿行列，後來再犯事要入懲教所，「好記得係2020年7月20日出返嚟，之後去咗通州街公園住，嗰陣好驚見到Jeff（同路舍創辦人），知道佢一直都冇放棄，成日想搵我。」她形容，這班義工「有情有義」，而他們的善良令她為自己的任性而內疚，「點解一次又一次令人失望？」

真正讓Eppie生活走上現時軌道的，要數一次意外。當時Eppie兼職倒垃圾，有晚下雨她將垃圾車推上斜台時，不慎被車身壓住腿部，傷口由指甲般大小長至「冬甩咁大」，至半年後仍未痊癒。當時有社工說帶她去治療，豈料下車時到達的是同路舍的中心。Eppie指，當時義工苦口婆心地勸告和照顧，又即日為她安排住宿，於是只好接受。後來她又參加了同路舍的計劃，開始以津貼形式擔任中心助理，「做咗3個月左右，社工話之後會開廚房，我鍾意郁動，所以即刻揀去廚房做。」她指，平日在廚房工作十分講究，也要注重清潔，又不時參加由酒店員工教授的工作坊，獲益良多，而見着社區廚房由「水泥房」逐漸成型，Eppie表示很感動。

同路舍創辦人兼行政總裁Jeff Rotmeyer指，今次設立社區廚房「Kind Kitchen」，希望能提供就業機會並全面協助無家者。（歐嘉樂攝）

「加拿大也有露宿問題」

來自加拿大的Jeff Rotmeyer，自2005年已移居香港，他憶述，最初是由友人帶往露宿者聚居處，「我看到一群身在痛苦中的人，他們努力掙扎，看到這樣令人很傷心。」Jeff指，在加拿大也有露宿問題，不同的是，「它遍布整個城市，你可以看到，但在香港這是被隱藏的問題，在香港住也不一定知道。」於是在8年前跟朋友每月發起「Kindness Walks」行動，不斷探訪和慰問無家者，5年前放棄了當教師，創立非牟利組織同路舍。

Jeff指，與坊間其他組織不同，同路舍希望盡可能全面地應對露宿問題，如提供住所、食物支持、人生指導，以至是藝術、音樂和友誼，而今次設立社區廚房「Kind Kitchen」，亦希望提供就業機會。有如替這班前無家者「寫CV」，同路舍的餐飲合作夥伴不時舉辦培訓工作坊，務求為他們未來重投餐飲或服務業打好根基、發掘夢想。

「我們製造的不只是就業機會，更是讓他們幫助別人的機會。」Jeff指，廚房內的5名員工均曾經歷過無家生活，克服挑戰後，就業時幫助正在面對相同困境的人，對雙方而言都有重大意義；開設廚房是前所未有的行動，但他希望能夠成功，用這創新的方法支持更多無家者。