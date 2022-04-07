無家者入稟告政府勝訴　死者家屬續請願要求道歉：講錢都要講公道

2019年冬至期間，康文署聯同數十名防暴警員「清場」，把無家者家當當垃圾丟掉；2022年3月29日，法庭裁定無家者入稟告政府勝訴，每人獲賠100元。

2017年，當時的特首參選人林鄭月娥曾在沙田街頭，將一張500元鈔票交予一名操普通話的行乞老婦，並表示「你辛苦了」；上月底在記者會上，特首林鄭月娥被問到會否向無家者道歉、政府會否額外補償，她只稱具體執行工作屬康文署負責、支援無家者工作則由社署負責。

「唔X會和解」，電影《濁水漂流》取材自無家者2012年被清場後追討公義的故事，吳鎮宇飾演的輝哥，因政府拒絕道歉，多次強調「唔X會和解」。7年後事件重演、10年後無家者終獲勝訴，過程中兩人逝世。這天，申索人之一的周雄光捧着另一名申索人馬月榮的遺照，從沙田康文署總部請願後回到通州街公園，勝訴仍要請願，要求的是一個道歉，「100蚊係敷衍我哋......唔想佢哋（政府部門）咁囂張。」



案件申索人之一周雄光，手裏黑白照中的人，是比他大20天的表哥、「大佬」馬月榮。馬月榮是另一名申索人，於去年10月案件未開審前便已離世。（呂諾君攝）

1954年出生的周雄光，街友稱他為「阿Dee」，阿Dee手裏黑白照中的人，是比他大20天的表哥、「大佬」馬月榮。周雄光父母早就離世、與兄弟也沒聯絡，反而跟馬月榮自小一起長大，感情要好但也有打架。周形容，馬的脾氣「好臭」，平日少說話，但一出聲「唔係人咁品」，「佢好細個就做古惑仔......到5、6年前跌親要坐輪椅，你有錢就有人推啫，冇錢冇人推，咪唯有我推佢。」周說話溫文，卻表示不怕頂撞表哥，「我唔忍佢呀，佢就跛嘅，都唔夠我打。」說罷他又再望望照片。

清場時遺失太太留下的銀鏈

說到要告政府，也是馬月榮對「清場」事件久不釋懷。「（家當）身外物，諗住有命就會有，係（警員）講晒粗言穢語，我哋嬲得滯先諗住告咋嘛。」 周雄光憶述，事發當日推着表哥抵達現場，有防暴警員惡言恐嚇「走呀唔係就拉你哋」，當中又夾雜不少粗言穢語，有在場無家者感不滿作出回罵，場面十分混亂，「我推得我大佬走就執唔切嘢，個桶又高，邊度爬到落去？」周指，自己沒甚麼珍貴家當，只是損失了700元現金及回鄉證，表哥則遺失了一條太太留下來的銀鏈，有錢也買不回來。

「（家當）身外物，諗住有命就會有，係（警員）講晒粗言穢語，我哋嬲得滯先諗住告咋嘛。」 周雄光說道。（鄭子峰攝）

2019年12月21日冬至前夕，數十名防暴警員以滅罪為由驅趕深水埗通州街公園的無家者，康文署多名清潔工疑在沒有事先通知下，在3日內把超過十數位無家者物品棄掉。14名無家者前年6月入稟索償，索償金額由2,000至13,000多元不等。案件歷時1年9個月，14人中有2人已離世、3人失聯。最終康文署被判敗訴，惟審裁官指無家者一方沒有提供物品單據或相片證，未能舉證損失物品的價值，故只裁定署方須向每人「象徵式賠償」100元。事後康文署發言人表示，就小額錢債審裁處的判決，署方決定不會就判決提出上訴，同時署方會考慮判詞，以籌劃將來處理類似行動的安排。



我冇理由樣樣嘢買咗返去影相......咁多年嘅單據咩都爛晒啦......100蚊係敷衍我哋啫，等我哋唔好開口。 申索人之一周雄光

「100蚊係敷衍我哋」

「冇得算㗎，條路我哋行出嚟嘅，死都要行埋落去。 」 周雄光指，打官司的過程辛苦，法庭用字艱澀，也要應對各種盤問，但他認為「公道自在人心」，一直以來沒有想過放棄，也有信心他們有機會打贏。過往在法庭上他也有表示只想「攞返個公正」，被審裁官指正「小額錢債法庭係講錢」；周認為，「講錢啫，都要講公道㗎」，勝訴對他和表哥都說意義重大，但100元賠償及署方未有道歉，他認為不是「公道」，「我冇理由樣樣嘢買咗返去影相......咁多年嘅單據咩都爛晒啦......100蚊係敷衍我哋啫，等我哋唔好開口。」周又指，繼續請願一來是希望未來不在發生同類事件，二來「唔想佢哋（政府）咁囂張」、「話咁就咁」。

阮少碧（右）及男友吳隨有（左）坐在一張約四呎的床褥上，從前這裏還有另一名申索人趙金興的位置。（呂諾君攝）

趙金興確診新冠肺炎 未等到審判結果已離世

從周雄光的床位走前數米，一張約四呎的床褥上坐着阮少碧及男友吳隨有，他們正吃着義工剛剛派發的糕點，從前這裏，還有趙金興的位置。三個名字都在案件的申索人之列，而趙金興在本年3月確診新冠肺炎，送院後未及等到審判結果便已離世。阮少碧憶述，當時趙的眼睛瞪得似燈籠般大，「好似想搵人講嘢，但一講嘢就咳」，「後來去咗醫院後我問護士，原來佢喺醫院都只係食必理痛，可能當初佢留喺度，有我哋照顧仲好。」三個人昔日互相扶持，阮少碧說起趙金興也有惋惜之情。

我都預唔到佢地會嚟清，如果係我樣樣都儲起晒啦。 申索人之一阮少碧

女無家者與胞妹合照被丟失：唯有自己喺腦海諗

《濁水漂流》的開頭，吳鎮宇飾演的輝哥被食環署人員收走與兒子的合照，他憤而追上垃圾車翻找搶回合照；現實中康文署清潔工收走的物品中，包括了阮少碧的一本陳年舊相簿。相簿中滿是阮少碧和妹妹到處遊玩的合照，而妹妹早已在約十年前離世，「去過中山、去過周圍食嘢，,諗返啲情景係好開心。」清場當日，阮少碧和吳隨有均不在場，回來時家當已被清走，吳形容，當時垃圾站滿地雜物，如 「大飢荒」般混亂，在1米深、3米闊的垃圾箱內要找回家當幾近不可能，床褥、被舖已被污水弄髒；而阮少碧的相片「一張都搵唔返」，她不時掛念妹妹，沒有了相片，「唯有自己喺腦海諗」。

贏咗唔使賠堂費，唔使搞到東哥。 申索人之一吳隨有

輪椅近期被偷 100元買不買到？

「我都預唔到佢地會嚟清，如果係我樣樣都儲起晒啦。」一班無家者靠着熱心街坊和團體幫助，家當一點一點的儲回來。阮少碧的腳部腫脹需坐輪椅，偏偏輪椅近期被偷，賠償的100元買不買到？用了近兩年時間只換來「雞碎咁多」？「贏咗唔使賠堂費，唔使搞到東哥（協助他們的社協組織幹事吳衞東）。」吳隨有說，「最開心係呢樣，唔使東哥成日頻頻撲撲。」

歷時近兩年的判決有了結果，社協組織幹事吳衛東形容，判決勝訴是「遲來的公義」，但認為政府需制定無家者友善政策，立例保障無家者及其家當。他強調，政府應積極關顧社會上的弱勢社群，避免弱勢無奈需要訴諸法律、在法庭上尋求公義。