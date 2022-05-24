拳館等足3個月防疫抗疫基金　負責人嘆損失6位數字：只可以守住

健身中心重開一個月，在疫情影響下，業界已多次停業，當中一些連鎖式的健身中心未能撐到重開，需要全線結業，估計逾千名教練因而失業。GMT Fitness負責人兼香港踢拳總會公關盧向榮指，防疫抗疫基金6.0推出後，他們已隨即申請，三個月後，總會現時70多宗申請仍未有回音。他又指出僅第五波疫情影響下，已有逾百間健身中心結業，拳館亦損失6位數字。他嘆道，現階段只能守住，盼疫情漸漸放緩，重拾學生前往場所訓練的信心。



GMT Fitness於2019年開業，主要提供打拳、增肌減肥及復康訓練。盧向榮為GMT Fitness負責人指出，現時拳館由二名全職及兼職協助營運。在疫情前，拳館一半主力作小組教學，另一半則是1對1的單人課堂，惟因疫情發展及限聚令下，現時由1對1或1對2課堂全數取代，學生人數亦因而受到影響，下降至以往的3成。（李澤彤攝）

GMT Fitness於2019年開業，主要提供打拳、增肌減肥及復康訓練。盧向榮為GMT Fitness負責人，亦是拳館的總教練。他指出，現時拳館由兩名全職及兼職員工協助營運。疫情前，拳館一半主力作小組教學，另一半則是1對1的單人課堂，惟因應疫情發展及限聚令下，現時由1對1或1對2課堂全數取代，學生人數亦因而受到影響，下降至以往的三成。現時拳館同時段最多只有3組學生同時上課，而場地則會分布在三個不同位置，以作區分，保持每個學生的距離及盡量減少傳播風險。

拳館於第五波疫情損失6位數字

盧向榮指，今年第五波疫情帶來的影響較往年大，去年停業時仍有約兩成戶外訓練能夠進行，收入未至於完全歸零，惟第五波來勢洶洶，每天的確診人數驚人，為確保學生及教練的安全，他決定完全停止所有課堂，收入隨即歸零，僅第五波已損失達50萬元。

盧向榮的另外一個身份為香港踢拳總會公關，據他透露總會有七十多間健身行業處所正申請防疫抗疫基金6.0，以解燃眉之急，惟相關資助至今仍未成功到手，「等唔到資助，就交唔到租，之後只能結業」。（李澤彤攝）

「等唔到資助，就交唔到租，只能結業」

盧向榮的另外一個身份為香港踢拳總會公關，據他透露總會有七十多間健身行業處所正申請防疫抗疫基金6.0，以解燃眉之急，惟相關資助至今仍未成功到手，「等唔到資助，就交唔到租，之後只能結業」。在第五波疫情中亦有逾百間健身中心結業，以GMT Fitness的個案為例，他們在計劃推出後（2月22日）便隨即申請，惟至今過去三個月後仍未能取得相關津助，「有打過去查詢，但職員話佢哋嗰邊有確診，進度會慢啲」。

盧向榮對此感到無奈，部門亦未有透露申請獲批的期限，而教練的資助則近日陸續發出，惟部分因持外國牌照，未有加入政府指定體育總會或認可體育機構的教練，則未能申請這一筆資助。盧向榮指出，這一批教練其實經驗豐富，希望當局能放寬處理。

健身中心等場所已重開一個月，盧向榮表示業界未如大眾想像「一開返，就可以做返生意」。（李澤彤攝）

拳館重開後須先「還堂」

健身中心等場所已重開一個月，盧向榮表示業界未如大眾想像「一開返，就可以做返生意」。他解釋，疫情的確診數字尚未歸零，不少學生反映仍擔心會有感染風險，目前重開一個月，亦只有不足一半學生歸來。另一方面則是拳館的營運方式與美容業相似，部分是以套票形式銷售，即意味在重開之初，要先「還堂」。「停業咗咁耐，啲套票時間都要延長返半年一年，要『還堂』先，冇咁快有收入」。被問及現時生意，盧向榮則無奈指，「夠交租，又唔夠畀人工」。

他又提到，在2019年開業後，一直都有擴展分店的想法，惟受疫情影響下，這個計劃只能延遲進行。營運上有困難，盧向榮認為現階段只能先守住，希望在疫情轉好時，能漸漸增加學生的信心，「好多人想運動，只係因為疫情影響」，故他們現時已加強場所的清潔，加設空氣清新機及打開窗戶，增加空氣流通。在防疫措施上，他則希望當局勿再一刀切，應與業界多作溝通，找出平衡點。