將軍澳屋苑網購牛奶被放地上多時衞生堪虞　網民：古法釀造乳酪

近年網購已成為港人習慣，疫情期間需求更是大增，不少人的日常生活所需都以網購解決，連新鮮食物也不例外。但有網民今日（24日）拍得照片，指將軍澳一個屋苑的停車場垃圾房旁，有一堆網購食物包括新鮮牛奶，被人隨意擺放在地上逾一小時，由於該處位於垃圾房旁，地上見有明顯污跡，衞生欠佳之餘也容易令食物變壞，網民表示「Order咗鮮奶嘅自求多福了」。



有網民今早在「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」Fcebook群組貼三張相片，指在停車場內見到至少八袋網購食物隨意擺放地上，而且「放咗喺度肯定超過一個鐘」；部分為需冷藏的食物，包括盒裝牛奶，而該位置「前幾步就係垃圾房」。事件引起不少街坊關注，有人直指此舉令食物的衞生堪虞，「就咁睇啲相真係以為係垃圾」、「幾日都見到啲貨放在一旁」、「我都真心我唔會訂呢間」，也有街坊笑指，送貨公司其實是在「古法釀造乳酪」。

此外，有人翻查舊帖文，發現事件並非首次發生，去年10月已有街坊在群組中反映相同問題。也有人表示，可能並非只有單一公司會有這種做法，指「呢個已經算好」、「經常見到啲菜『直接』放喺停車場地下」，令人擔心網購的過程中，會否所有貨物都沒被妥善對待。

西貢區區議員張美雄指，涉事屋苑為日出康城領都，至於送貨公司屬於哪一間則暫未知悉，惟他指出，以往都有市民發現相同事件，認為送貨公司固然有責任，「有乜理由就咁擺喺垃圾房」；而管理公司亦需多加注意，好好監管不應讓同類情況發生，他指早前已向管理公司作出反映，希望問題得以改善。