患病婆婆憂醫院「有入無出」改選在家離世服務　女兒：有道別機會

在疫情下，醫療服務需求殷切，一些非緊急服務更一度暫停，對於一眾行動不便長者的影響甚大，但亦外推動了網上及上門看診服務的普及，讓部分患者能安在家中看醫生。這項服務對一些不良於行的人士及長者能免於奔波，亦大大減少照顧者的壓力。在家離世服務亦應運而生，供患者選擇在人生的最後一刻留在熟悉的環境下安心離去。有患病婆婆因經歷老伴在醫院離去的經歷，擔心入院會「有入無出」，與家人商討後，選用在家離去服務，去年在家人陪伴下安穩離去。



在疫情下，醫療服務需求殷切，一些非緊急服務更一度暫停，對於一眾行動不便長者的影響甚大，卻意外推動了網上及上門看診服務的普及，讓部分患者能安在家中看醫生。（老友宅醫提供圖片）

父親於醫院獨自離世 子女自責未能陪他走過最後一程

招小姐是曾經使用在家離世服務的家屬。她的父親在十年前離去，生前最後一刻是在醫院中度過。招小姐憶述當時情況：「成個過程好急，好冷冰冰」，親友間都懷著悲傷情緒。當她收到一通電話後，便從家中趕到醫院，盼見到父親最後一面，惟等著他們的卻已是繁瑣的身後事安排，「到咗公眾殮房，就忙住傾爸爸嘅身後事點樣做。覺得去世者好慘，唔能夠有好多人一齊同佢走過最後一程，令佢一個喺醫院咁孤獨離去」。

有鑑於父親的經歷，4年前當招小姐的母親患病時，已開始選擇一些上門治療及視障會診服務，「唔使走嚟走去覆診，對病人嚟講都舒服啲。加上經歷過爸爸件事後，媽媽都唔太想住院，擔心有同一個情況發生」。招小姐表示，住院的人既感到不開心，身邊的照顧者又無法做到24小時陪伴，反而在家中，長期處於熟悉環境下，令病人的心情感到更為輕鬆。

醫療機構「老友宅醫」創辦人馮醫生指以往在公營醫院工作時，發現香港鮮有提供上門醫生服務，又觀察到不少長者及行動不便人士均有看醫生及覆診需要，故在數年前便開始推廣上門醫生服務。（老友宅醫提供圖片）

「成個離別過程冇咁悲傷」

任職醫護的招小姐亦在同年得悉在家離世服務，即患者能留在家中離去，餘下與身後事相關的安排也會有專業人士協助處理。她與母親商討後，母親亦欣然接受這個安排，「佢怕如果入醫院，會有入無出，依家喺屋企有人輪住陪佢，亦畀我哋有道別嘅機會」。使用家離去服務時，對方亦會向他們解釋當下要做什麼，以及什麼情況出現代表家人即將離去，令使用者一家都有心理準備，「成個離別過程冇咁悲傷，而去世者一直都可以有人陪住，唔會獨自離去」。最終，招母去年於家中在家人陪伴下安穩離去。

使用家離去服務時，對方亦會向他們解釋當下要做什麼，以及什麼情況出現代表家人即將離去，令使用者一家都有心理準備。圖中長者並非招母。（老友宅醫提供圖片）

醫療機構盼把醫院搬入社區 助醫院分流

醫療機構「老友宅醫」創辦人馮醫生指以往在公營醫院工作時，發現香港鮮有提供上門醫生服務，又觀察到不少長者及行動不便人士均有看醫生及覆診需要，故在數年前便開始推廣上門醫生服務，把醫院搬入患者的家，希望改變現有的醫療模式，為後人開闢一路新路，減輕公私營醫院的負擔，「我希望將醫院搬入社區，而生、老、病同離世都係醫療嘅一部分」。

醫療機構老友宅醫創辦人馮醫生（左）指以往在公營醫院工作時，發現香港鮮有提供上門醫生服務，又觀察到不少長者及行動不便人士均有看醫生及覆診需要，故在數年前便開始推廣上門醫生服務。（老友宅醫提供圖片）

老友宅醫的共同創辦人黃卓軒同樣指出，現時公私營醫院均負擔沉重，老齡化問題亦是可預視的問題，長者晚年需要人照顧，如果頻繁出入醫院，對長者及照顧者來說亦同樣辛苦，故萌生如何讓他們安在家中度過晚年的想法。一些非傳統形式的看診模式便能協助有這類型需要的人群，例如視訊會診能協助分擔輕症患者，醫生上門服務便能幫助行動不便的人及重症患者，最終能把醫院的資源分配得更好，讓其他危急的病人獲得更適切的治療。

老友宅醫的共同創辦人黃卓軒同樣指出，現時公私營醫院均負擔沉重，老齡化問題亦是可預視的問題，長者晚年需要人照顧，如果頻繁出入醫院，對長者及照顧者來說亦同樣辛苦，故萌生如何讓他們安在家中度過晚年的想法。（老友宅醫提供圖片）

第五波疫情下在家醫療服務查詢激增十多倍

在疫情下，這些非傳統的醫療模式便發揮其作用。黃卓軒提到，在第五波疫情中，老友宅醫的查詢較以往激增十多倍，因在疫情高峰下，一些非緊急的醫療服務均暫停，為了避免感染的風險，大眾都避免前往診所，「一啲80、90歲嘅長者喺呢段時間都提升咗對網上睇醫生的接受度」。

馮醫生則透露，許多選用在家離世服務均是曾經入住醫院，但不想再進去的人。加上在疫情下，患者進入醫院後，家人沒法實體探望，猶如與世隔絕，令他們更不願意住院。他憶述，以往曾有過百歲老人選用在家離世服務，雖然老人患有認知障礙症及行動不便，當時更因肺炎復發而時日無多，但這段經歷仍令他十分難忘。

馮醫生則透露，許多選用在家離世服務均是曾經入住醫院，但不想再進去的人。（老友宅醫提供圖片）

「當日佢六、七點離世，佢離世嗰刻身邊除咗家人，仲有好多個年過九十嘅老友，成班老人家聚埋一齊，氣氛相當好，冇乜傷感嘅情況出現，反而似一個大型家庭聚會，相對輕鬆」。馮醫生解釋，這是因為老人早就感覺到自己時日無多，更珍惜和家人傾談及說遺言的時間，在家離世亦能為他圓夢，可以見多家人一面。