90後遺體統籌師嘆疫情無情失去尊嚴離世　盼替逝者畫上圓滿句號

【遺體統籌師／100種女生】「未知生，焉知死？」在華人傳統社會上談論死亡一直都被視為不吉利，始終談論生死忌諱，儘管今時今日大眾仍然有人選擇迴避「死亡」的話題。90後遺體統籌師Label從對死亡有關事物感興趣變為人生職業，每一次工作只希望先人「好好睇睇」地離開塵世，有一個圓滿的結尾。對她而言，死亡純粹是身體沒有生命，而人是可以精彩地離別。

攝影：鄭子峰



遺體統籌師Label（鄭子峰 攝）

90後遺體統籌師 Label 無懼談論「死亡」

一般人向來忌諱談論死亡，華人文化中從不提及人生過程的基本概念，亦沒有真正的死亡教育，在文化影響下，大家都對此感到「啋過你，大吉利事！」，更何況從事有關殯葬行業？Label投身遺體統籌師前對於自己離別早存有想法，她人生某時期曾經遇上迷惘，曾經無懼試過獨自前往「赤柱軍人墳場」，雖然殯儀館、墳場、喪禮等地方從來都是給人沉重感，但Label走過墳場後，卻給她不一樣的感覺，那處平靜且和平，當時身於此地使她萌生了投身殯葬行業的念頭。

遺體統籌師Label投身前對於自己離別早存有想法。（鄭子峰 攝）

遺體統籌師抱著「情感」心態 別人家人猶如至親

Label曾經從事文職工作，當時工作遇到不少的挑戰，但是對工作本身的意義未能真正投入。直至成為遺體統籌師後，由處理文件（死亡證、申請火化）；從主家談話中了解先人生前的習慣（需戴假牙、喜歡這套衣服、某些珠鏈要佩戴）；再根據宗教儀式或主家的要求安排一切，之後替先人更衣、化妝完成所有事，直到入殮至火化，由頭到尾都要親自打點，付出的一切只是單純讓先人風風光光離開。入行僅僅一年的Label透過每次的工作經歷讓她感到意義重大，對自己的人生亦有一個新想法。談及首次接觸遺體時，相比避忌，她更擔心自己笨手笨腳而影響到先人的遺體。

成為遺體統籌師後，Label由頭到尾都由自己親自打點，使她真正投入工作當中。（鄭子峰 攝）

更衣、化妝看似簡單的動作，原來當人死去一切都變得困難。Label憶述首次替先人更衣時，當人不能再動時，需要二人合力才能夠替先人更衣，尤其是需「過頭笠」的服飾或高領服裝難度更高。一般替先人更衣由數分鐘至數小時不等，視乎衣服多少或者是先人的狀況而定。傳統上一般先人都會穿著壽衣，壽衣的穿搭亦是十分講究。其實由領體至裝身後，先人的外貌上是有很明顯的分別。經過化妝更衣，佩戴好所有金器，一連串的裝身後變得雍容華貴，使先人變回更貼近車頭照的容貌 。

遺體統籌師Label憶述首次替先人更衣時，當人不能再動時，需要二人合力才能夠替先人更衣。（鄭子峰 攝）

當記往是別人疼愛的媽媽，當面對她或替她更換衣服時，並不會感到不習慣。 Label

一個喪禮或一個殯葬最核心的是對於先人的情感及愛。 Label

Label見證生死 感慨人生在世珍惜眼前

「做人做事有始有終，我們生命如此。」每一次的工作使Label明白最核心的價值與意義，當初入行任遺體統籌師，家人稍微感到不安，先入為主認為殯葬業有種陰沉感，然而家人並沒有微言，反而一次親臨Label工作地方，親自了解遺體統籌師的工作日常後，明白Label現時工作甚具意義，因而全力支持她。

自投身接觸遺體變多，為了不帶遺憾離開，Label漸漸學懂珍惜眼前人，感恩家人、朋友一直都在身邊。奈何人終有一死，這是萬物的迴圈規律！當人生命終結的一刻，喪禮並不是單純生命的完結，家人花時間為先人舉行喪禮能夠藉此跟他真正道別。Label直言初時認為：「我要死得好好睇睇」，從中看透「死亡」純粹是生理上的東西，在心靈或情感層面上存有一個更宏偉且豐富的議題。

自投身接觸遺體變多，為了不帶遺憾離開，Label漸漸學懂珍惜眼前人。（鄭子峰 攝）

疫情的無情 逝者家人留下難以彌補的傷痛

近兩年深受疫情影響，全球人的生活因社交距離限制而產生了巨大變化，各行各業都大受打擊。疫情下人情冷暖Label更肯定了自己投身殯葬業的決定，疫情剛爆發她曾遇上一個心酸的個案，適逢疫情伯伯的家人無法回港為其處理後事，等了10個月遺體出現了變化，她只好代替家人為伯伯處理喪事，遺體的變化讓她感到心酸且無奈，盡力把先人重現最舒服及最美的狀態，最終家人只能通過ZOOM（直播）跟伯伯道別。

疫情下人情冷暖，遺體統籌師Label更肯定了自己投身殯葬業的決定。（鄭子峰 攝）

其實對於家人而言是一種難以彌補的遺憾，家人只有一個，最後一刻都無法道別是相當惋惜及難過。 Label

政府曾禁止替先人更衣、化妝，直接把先入放入棺木中。遺體統籌師就如同醫護前線人員一樣，他們同樣穿著了裝備照顧病人，而Label認為自己亦無藉口、無理由不替先人及其家人完成心願，人死去都必須受到應有的對待，Label能夠替不理想的遺體重回最完美的狀態，一個轉變的過程滿足感最為大，而且先人親口交託，自己又可以按照他的意願親手幫他履行到，整個過程才是最有意義。

遺體統籌師就如同醫護前線人員一樣，他們同樣穿著了裝備照顧病人。（鄭子峰 攝）

乾乾淨淨地離開是對家人及先人一個好一點及具尊嚴的處理。 Label

反璞歸真 承傳遺體統籌師精神

「我並不怕死亡，但知道無法再延續那個關係會感到難過。」入行前充滿天馬行空的想法，曾想像自己的喪禮是一餐飯；每一道菜如同她人生的一部分，而來臨的賓客如同跟他們分享這個味道及一生的甜酸苦辣。經歷多，接觸更多，反而想反璞歸真，重新回到最原始的情感。Label以水龍頭比喻遺體統籌師這職業：「水龍頭是可以替很多東西沖乾淨，但水龍頭本身不能沖乾淨自己。」就如同她現時可以幫先人處理遺體整理一切，但到了自己人生的最後一刻都是需要別人替自己打點生後事。

殯葬、喪禮這回事是人生的終結。 Label

Label以水龍頭比喻遺體統籌師這職業：「水龍頭是可以替很多東西沖乾淨，但水龍頭本身不能沖乾淨自己。」（鄭子峰 攝）

面對死亡確是讓人難過心酸，不過亦是人生無法避免的過程。每一個生命都有完結的一刻，有開始便有完結，死亡本來是不沉重，死亡的意義便在於我們如何賦予它的意義，一切都由自己定義及決定。