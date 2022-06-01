過渡性房屋｜救世軍「齊+」@三聖提供123個單位　本月底截止申請

近年不少過渡性房屋陸續落成，當中包括位於屯門三聖邨的救世軍「齊+」@三聖過渡性房屋項目，並於今日（1日）正式接受入住申請，為基層家庭及單身人士帶來適切的居住環境，並特設量度指標「全人BMIs」評估及關顧住戶的身心靈發展，協助他們適應新環境。「齊+」@三聖將會提供123個單位，預計約400人受惠。項目截止申請的日子為本月30日。



項目用地為前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍。（救世軍提供圖片）

救世軍「齊+」@三聖位於屯門三聖邨，透過運輸及房屋局支持及撥款，改建邨內前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍作過渡性房屋。頂目樓高七層，並有升降機，提供一至二人、三至四人及無障礙單位，以合理租金協助基層家庭及單身人士紓緩住屋問題。每個單位均配設獨立洗手間、浴室及煮食空間（只供使用電磁爐），亦設有單頭式電磁爐、窗口式冷氣機及儲水式電熱水爐。而校舍部分空間亦將改建為多用途活動室及公共空間予住戶使用。

特設指標照顧住戶身心靈需要

項目特別之處，是注重提升住戶的整體生活質素。救世軍特設名為「全人BMIs」（身、心、靈）的量度指標，為住戶的身體、心理及靈性作全面評估，就個人不同情況提供整體生活和職業規劃和輔導，期望提升住戶的自信及管理能力。

如已輪候公屋不少於三年的人士／家庭，申請人持有印有香港房屋委員會公共租住房屋申請編號藍卡（1至4人家庭）；申請人及其家庭成員符合申請房委會公屋的現行政策及資格（包括但不限於家庭人數、入息及資產）， 申請人及其他家庭成員資料亦與公共租住房屋申請相符，可成為項目的甲類申請人。如申請人是年滿18歲之香港居民，申請人及家庭成員現居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房環境；並符合申請公屋每月入息限額及資產淨值限額，申請人及其家庭得到救世軍部隊軍官或受政府認可之社福機構社工轉介，可成為項目的乙類申請人。項目申請方式包括電郵、郵遞或親身遞交，截止時間為本月30日下午5時。