俗稱「烏蠅頭」（又稱MLR）的12卡港鐵列車，於上月6日正式退役，早前港鐵及有大埔區議員對保育方案作出建議。然而，保育方案未明，昨日（31日）facebook專頁「空城記」已在一個貨櫃碼頭發現「烏蠅頭」被「肢解」的情景，並拍下照片，不少網民大嘆可惜，留言指「好似災難片畫面」、「客死異鄉」、「好浪費」。

有關注組織形容，MLR列車是新界東發展成新市鎮的重要見證，亦是區內居民的集體回憶，應盡力想辦法保育，但亦坦言市民必須理解因現實條件所限，將每一列退役列車均保存是不切實際的想法，故市民看到列車「被肢解」的畫面也是在所難免。



facebook專頁「空城記」便拍得在一個貨櫃碼頭中發現「烏蠅頭」被肢解的情景。（facebook專頁「空城記」圖片）

港鐵中期翻新列車（Mid-Life Refurbished Train，MLR；又稱「烏蠅頭」）是九廣鐵路公司第一款及香港歷史上第二款通勤型電動列車，在1982年5月6日投入服務，隨着東鐵線過海段在上月15日通車，「烏蠅頭」於上月6日已正式退役。其後有不少「鐵路迷」關注「烏蠅頭」的保育問題，上月大埔區議會上亦曾討論有關方案。然而，保育方向未明下，昨日facebook專頁「空城記」便拍得在一個貨櫃碼頭中發現「烏蠅頭」被肢解的情景，可見該列列車車身被劏開，車頭被削走，車廂內全是散落金屬，一片凌亂，面目全非，不遠處則發現了幾個已成廢鐵的車門，帖文中寫道：「告別電氣化火車已半個月，肢解的車廂已經拆得七七八八，剩低嘅會唔會有幸運兒？」

網民留言：好似災難片畫面

「肢解」照片一出，引來不少鐵路迷大嘆可惜，紛紛留言指「好似災難片畫面」、「客死異鄉」、「好浪費」，亦有人透露還可以在香港什麼地方能一窺「烏蠅頭」一面。

關注組織「大埔交通」負責人接受《香港01》訪問時透露，就他們所知，由2020年起，港鐵已開始將陸續退役的中期翻新列車送往承辦商場地拆除。他們形容MLR列車是新界東發展成新市鎮的重要見證，亦是區內居民的集體回憶，應盡力想辦法保育。他們指，鐵路公司至今尚未公佈任何以全卡或全趟列車原貌保留MLR列車的計劃，只承諾捐贈當中部分零件，情況並不理想。

惟他們坦言，列車被「肢解」的畫面固然令人惋惜，市民亦必須理解因種種現實條件所限，將每一列退役列車均予以保存是不切實際的想法。此外，他們認為現時缺乏安置退役列車作展示用途的空間，特別為展示列車而設的香港鐵路博物館亦非常狹小，成為保育退役列車的一大阻力，呼籲鐵路公司與政府着手開拓更多展示退役交通工具的模式和空間，將香港交通的獨特歷史流傳後世。

↓↓「烏蠅頭」列車5月6日完成最後一班車次後正式退役↓↓



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香港鐵路發展研究組：政府保育陸上交通工具態度未夠積極

至於另一關注組織香港鐵路發展研究組成員黃弘曆則表示，就他們現時所知，政府仍未對舊列車有具體及完整的保育計劃，即使港鐵公司與九鐵公司早前表明有意保留各款前東鐵綫列車，包括俗稱「黃頭」的第一代電氣化火車、中期翻新列車及柴油機車，但礙於香港鐵路博物館缺乏空間而未能向公眾展示。

他認為，如政府未能及時提供空間協助保留及展示各種舊式陸上交通工具，相關的交通營辦商最終只能無奈把列車拆解及棄置，例如九巴曾將4961「烏咀狗」巴士捐贈至歷史博物館，但因館方未有安排作恆常展品，最後巴士由九巴自行保留。他又舉例指，新巴曾修復一部舊款九巴，傳聞曾向政府倡議牽頭籌備設立交通博物館，並願意捐出古董巴士作配合，但交通博物館計劃最後不了了之，巴士亦因而轉手，可見政府對車輛保育態度未夠積極，導致營辦商保留車輛的安排上，有違大眾期望。

黃弘曆指，香港交通擁有接近150年歷史，社會上亦一直有聲音希望設立以陸上交通為主題的博物館，展示舊香港文化一面，呼籲政府能夠正視已迫在眉睫的交通保育問題。