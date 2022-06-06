疫下網課難適應 調查指四成受訪家長指「困獸鬥」令親子關係惡化
疫下小孩的身心健康備受關注，有關注團體於今年5月向700名幼兒家長調查，了解他們家庭於疫情期間在學習進度、親子活動及身心健康三個範疇的情況。結果顯示，超過八成家長擔心子女成長發展，當中逾七成家長對孩子的學習感到擔憂，亦有逾六成半家長對孩子的社交發展感到擔憂，以及有超過四成家長認為他們與子女的關係在過去兩個月惡化。負責計劃的專家表示，如能盡早給予基層家庭適切支援，可紓緩相關壓力，有效改善親子關係。
疫情肆虐兩年，相關的防疫政策難免對幼兒家庭有影響。「賽馬會童亮計劃」於今年5月透過網上問卷方式，向700位家長進行調查，了解他們對子女的學習進度、親子活動及身心健康情況。調查結果顯示，逾八成家長擔心子女成長發展，由於學校疫情期間轉為網課，令不少幼童的學業及社交受影響，當中逾七成家長為子女的學習感到擔憂，超過六成半家長為子女的社交發展感到擔憂。賽馬會童亮計劃總監、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生表示，不少幼童因長期留在家，情緒變差，亦因缺乏運動導致肥胖問題，調查結果亦顯示，近五成家長擔心子女的身體健康。
此外，調查數據亦顯示，超過四成受訪家長認為他們與子女的關係在今年2月至4月有所惡化，估計與部分家長和子女需長期留家工作及學習，形成「困獸鬥」局面，容易誘發矛盾及紛爭有關。
以獎勵代替責罵 改善親子關係
梁太育有一名就讀小一的兒子，她形容兒子生性好動，經常「坐唔定」，疫下需長時間留家學習，加上一家三口確診又求助無門，令她壓力倍增，「我本身性格都係好急躁，發現個仔好似一面鏡咁，反射咗我嘅壓力同情緒」。梁太指，幸好四年前與兒子參加了「賽馬會童亮館」的家長教育課程，學習育兒技巧，現時以獎勵形式代替責罵，大大改善了親子關係。
賽馬會童亮計劃研究員、香港城市大學社會及行為科學系副教授許娜娜博士表示，疫下作息習慣改變，令不少幼童無所適從，家長及小孩同樣無法抒緩情緒。她認為及早發現問題，調節自己以正向方式思考、爭取時間休息，以及向親友求助，可有效改善親職壓力及親子關係。