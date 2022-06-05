小冷水堆填區化身蝴蝶保育區　錄罕現長腹灰蝶蹤跡　將安排導賞團

今日（5日）是世界環境日，香港首個「已修復堆填區」生態復育計劃、位於屯門的「小冷水蝴蝶保育區」宣布開幕，環保協進會基線普查顯示，保育區蝴蝶品種由原有的15種，至上月增加至47種，相當於基線調查的3倍，期間更發現本港不常見的蝴蝶品種，包括非常罕見的「長腹灰蝶」。環保協進會本月下旬將安排生態導賞團，市民可報名預約，到訪保育區欣賞蝴蝶。



香港首個「已修復堆填區」生態復育計劃「小冷水蝴蝶保育區」今日舉行開幕典禮。(環保協進會提供)

環保協進會指，小冷水已修復堆填區的越冬斑碟數量雖然近年有所下降，為配合保育蝴蝶及推廣自然保育和生物多樣性的目標，獲環保署委託設計及發展小冷水已修復堆填區的西部和中部平台成為蝴蝶保育區。

小冷水蝴蝶保育區佔地約6萬呎，主要分成兩個區域，分別是吸引本地蝴蝶的區域（西部平台）及特別為越冬斑蝶而設的種植區（中部平台），旨在為不同類別的蝴蝶提供合適的環境。西部平台設計上加入了蝴蝶生命史作為元素，而中部平台則種植各種藤本植物為斑蝶產卵所用。保育區內種植了大量寄主植物及蜜源植物，分別為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物，從而優化一個適合蝴蝶居住的生境。

香港首個「已修復堆填區」生態復育計劃「小冷水蝴蝶保育區」今日舉行開幕典禮，環境局局長黃錦星今日擔任主禮嘉賓。(環保協進會提供)

保育區蝴蝶品種由原有的15種，至上月增加至47種，期間更發現本港不常見的蝴蝶品種，包括非常罕見的「長腹灰蝶」。(陳嘉宏先生提供)

環保協進會的蝴蝶生態普查顯示，直至 2022 年 5 月，保育區範圍內累積記錄 47 個蝴蝶品種。普查中更發現香港不常見、罕見，甚至非常罕見的蝴蝶品種，當中包括長腹灰蝶(非常罕見)、長標弄蝶(罕見)、曲紋紫灰蝶(不常見)及金斑蝶(不常見)。與蝴蝶基線普查比較，現時蝴蝶品種與 12 個月前未建立保育區時候相比，蝴蝶品種上升超過3倍，蝴蝶個體數量亦上升超過 3 倍。於建立保育區後，斑蝶品種及數量亦有所增加，當中包括虎斑蝶、幻紫斑蝶及藍點紫斑蝶等。

環保協進會認為，相信當整個小冷水蝴蝶保育區的生態漸趨成熟後，蝴蝶的數量會有更明顯的上升。除蝴蝶外，保育區範圍內亦發現不少其他物種，包括牛背鷺、髮冠卷尾等鳥類，青竹蛇及南草蜥等爬蟲類，可見生物多樣性亦隨之增加。越冬斑蝶會在小冷水群集越冬，因此該處是研究越冬斑蝶的熱點。

環保協進會指，建立保育區後，斑蝶品種及數量亦有所增加。(環保協進會提供)

環保協進會表示，小冷水已修復堆填區復育成蝴蝶保育區的經驗，可作為參考指標，建議將來可於更多已修復堆填區，建立保育區或撥出部份土地作為保育區，保育區不但可重建蝴蝶生境，更為斑蝶及其他品種蝴蝶建立生態熱點 (Ecological Hotspot)，將點與點連繫，成生態跳島 (Ecological Stepping Stone)，形成完整的生態網絡，增加協同效應，提高全港生物多樣性。

小冷水蝴蝶保育區另計劃於本月下旬開始為公眾人士及學生安排生態導賞團，市民可透過小冷水蝴蝶保育區的專屬網頁報名參加。