防癌飲食｜少吃紅肉加工食品避大腸癌？營養師傳授防癌飲食3步驟

台灣女星朱芯儀自曝罹患乳癌，以及近期不少名人因為癌症過世，使大眾對於癌症的預防以及健康維持的想法廣泛討論。台灣衛福部統計10大死因中，癌症總是榜上有名，而10大癌症死亡率中，女性的乳癌列入前5名，其他如直腸癌、食道癌等也榜上有名。



由於飲食與生活習慣改變，不少人總覺得自己的飲食與生活習慣，變得愈加不健康；《NOW健康》邀請營養師與大家分享常見的飲食迷思，雖罹患癌症的原因很多，至少我們能夠在可控範圍內做點什麼。

防癌飲食3步驟（按圖）

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罹癌原因很多 至少這點我們能控制

「營養師Couple食記」的台灣營養師黃雅鈺認為，罹患癌症的原因不只1個，像是遺傳、環境因素以及部分會誘發癌症的病毒（如人類乳頭瘤病毒，可藉由施打疫苗降低感染）等。然不良的飲食與生活習慣，像是吸煙、酗酒，巨大的身心壓力等；以及「肥胖」也是常見的癌症風險因子。「要預防癌症，除了遺傳因素無法改變外，其餘藉由飲食、生活習慣改變及盡量維持健康生活環境，盡量讓自己減少罹癌風險。」

黃雅鈺建議大家盡可能維持健康的飲食習慣，攝取足夠的礦物質與植化素，這些都是能夠在新鮮蔬果、全穀類中吃到的。

第1步：多吃蔬果與全穀 少吃高油高糖加工食物

黃雅鈺建議，可攝取富含攝取足夠新鮮蔬果及全穀類，這些食材富含豐富維他命、礦物質及植化素， 足量攝取有助於預防大腸癌等癌症，也有助於維持健康。同時應該少吃的是高油脂、高糖及加工食物，避免吃太多而肥胖，進而增加慢性病及癌症風險。

第2步：少吃紅肉避免大腸癌 減少酒精攝取

黃雅鈺表示，紅肉及火腿、煙肉等加工肉品已被證實過量攝取，與大腸癌發生相關。另外，酒精已證實是多項癌症之危險因子，若在料理中少量添加提味，不需過於擔心，但仍要減少飲酒及避免酗酒。

第3步：人工合成之營養素多食無益 均衡飲食最重要

黃雅鈺表示，人工合成之營養素多食無益，如果攝取過量，反造成身體危害。建議補充時可諮詢醫師及營養師之專業意見或輔以相關檢查，再謹慎考慮是否補充。

▼預防癌症11招（按圖了解👇👇👇）

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