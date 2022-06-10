鰂魚涌前公務員合作社申放寬高限近兩成　擬重建兩幢住宅涉600伙

鰂魚涌多幢公務員合作社前年在強制拍賣下，被內房雅居樂投得。城市規劃委員會近日再接獲接獲有關地皮放寬高度限制至142.5米的申請，較現有限制增加近兩成，以興建兩幢住宅大樓，預料可提供600伙單位。



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申請人：建三幢會「恍如一幅牆」

申請文件指，地盤位於英皇道992-998號及柏架山道2-16號，位處兩條路的交界，由於沿着英皇道的地鐵隧道在申請地盤地下通過，地鐵保護地帶覆蓋了地盤大部份範圍，故要將建築物擺放在沿柏架山道的申請地盤後方。

申請人稱，若要維持現有的發展規模，在主平基準以上120米高度限制下，需要發展三幢住宅大樓，形容將會擠擁得「恍如一幅牆」，無法改善附近一帶的視覺環境和空氣流通，故建議放寬高度限制至142.5米，增幅為18.75%。以減至兩幢大樓。

根據規劃，項目將以9倍地積比發展，兩幢住宅大廈樓28至35層，另設5層地庫住戶停車場和5層平台，包括兩層會所；而位處英皇道的地盤，則只會挖建四層地庫，包括兩層會所，以及兩層幼稚園、長者中心和零售設施。整個項目總住用樓面面積約為39,783平方米、非住用樓面面積則約為700平方米。較今年初申請的擬議可建總樓面面積減少3.7%。

雅居樂透過強拍以4.52億奪得地皮

翻查資料，雅居樂集團前年10月透過強拍，以底價4.52億元投得柏架山道2至8號，並整合早前獲取的三塊臨近地塊，一併發展。有關地盤已在去年7月和今年1月兩度申請放寬高度限制，起初申請放寬至156米，較現有限制增加三成，及後稱因有關高度限制申請引起關注，平衡得失後，決定將擬議高度減低至142.5米。