世界難民日｜東非青年來港10年發奮學英文　獲發人道簽證赴美生活

今日（20日）是世界難民日，有關注機構在尖沙咀舉辦活動響應，透過不同表演展現獨特文化風采。有來自索馬里亞的難民服務使用者在活動上分享自身經歷，指19歲來港時不諳英文，幸透過機構找到合適的中學讀書，以及改善求職技巧，順利在半島酒店擔任清潔員，更因英文流利被上司賞識，推薦他到酒店內的餐廳工作，最終獲發人道簽證前往美國展開新生活。



為難民及尋求庇護人士提供支援的基督教勵行會趁著世界難民日，在尖沙咀聖安德烈堂內，邀請企業夥伴、教會及服務使用者聚首一堂。（基督教勵行會提供圖片）

為難民及尋求庇護人士提供支援的基督教勵行會趁著世界難民日，在尖沙咀聖安德烈堂內，邀請企業夥伴、教會及服務使用者聚首一堂。難民服務使用者更帶來多場精采表演，包括以話劇形式講述他們平淡的生活如何迎來巨變，需離鄉別井逃難至香港。其後他們亦帶來非洲鼓表演及民族服飾時裝表演，由婦女親身示範自己設計的民族服裝，在舞台上展示獨特民族風采，以及她們自信的一面。至於難民兒童亦透過朗誦、舞蹈表演等展露才華。場內設有不同攤位，包括印度Henna彩繪、南亞和非洲特色食物、傳統服裝試穿、手工藝品及真人圖書館等，讓參加者藉此加深對難民及其民族的認識。

該會的難民服務使用者Hussain亦在活動上，透過短片形式向在場人士分享自己的故事。Hussain來自索馬里亞，2010年以難民及尋求庇護身分來港，當時只有19歲的他不諳英文，該會的職員為他配對到合適的中學並安排入讀。6年的中學生涯中，Hussain表現突出，亦非常享受校園生活。

曾任職半島酒店 被上司賞識

至2018年畢業後，他開始在難民中心學習求職技巧，包括如何撰寫履歷表、學習面試技巧等，約3個月後便成功找到工作，在半島酒店擔任清潔員。上司發現他英文流利，故推薦他到酒店內的餐廳工作。工作了1年9個月後，他接獲好消息，指已獲發人道簽證，並於2020年離開香港，前往美國展開新生活。Hussain形容在香港生活的10年零5個月中，他除了學會英文，更認識了一班好朋友、好老師及好同事，坦言難民服務中心便是他第二個家。

基督教勵行會總幹事張洪秀美女士（左）與基督教勵行會難民服務中心經理Jeffrey Andrews感謝各界全力支持活動。 （基督教勵行會提供圖片）

基督教勵行會總載事張洪秀美表示，過去3年，該會的難民服務跨過重重難關，包括2020年重慶大廈內的難民服務中心發生火災，幸無人傷亡，亦在極短時間內籌得超過240萬港元進行翻新。她又指第五波疫情令難民生活大受影響，幸該會在各界支援下籌集充足抗疫物資，送到難民手中。張洪秀美形容，在今日的活動中見到難民服務使用者帶來不同表演，充分展現自己的才能，對該會而言是最大的鼓舞，令他們有動力繼續為難民提供更適切的服務。

負責人Jeffrey Andrews：盼更多港人對難民加深了解

基督教勵行會難民服務中心經理Jeffrey Andrews負責這次活動，他認為活動凝聚了來自不同地區的難民及尋求庇護人士，形容能夠向港人分享他們國家的文化及背後故事十分難得，盼有更多港人對難民加深了解，亦希望透過活動籌集善款，為難民兒童提供更多教育支援。