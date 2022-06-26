洪水橋過渡性房屋改用橫向佈局　增窗戶設光廁　最快一年內完工

仁愛堂洪水橋過渡性房屋項目「仁愛居」日前舉行動工儀式，是市建局首個提供技術支援的過渡屋項目。市建局行政總監韋志成今日（26日）發表網誌，稱傳統的過渡房屋一般採用「直向型」佈局設計，但今次會將組件改以「橫向型」佈局，以增加窗戶的總面積，有助加強天然通風，並能提供「梗廚」及「光廁」。

他預計，在各項壓縮流程的工序後，項目最快在12個月內完工，較一般規模相近的過渡房屋項目快一至兩個月。



「仁愛居」是市建局首個參與規劃設計的過渡性房屋項目，落成後將提供410個過渡房屋單位，市建局正爭取項目在一年內完工。（市建局圖片）

韋志成指，傳統過渡房屋一般採用「直向型」佈局設計，每層單位緊密並排而成，大門和窗戶一般設在長型組件的兩端，兩者距離較遠，而可以設置窗戶的空間亦有限。他形容，有關佈局不利通風，部份單位甚至採用「黑廁」的設計。

「橫向型」三人單位 窗戶面積為「直向型」3倍

因此，團隊今次將組件改以「橫向型」佈局，將盡用牆身設置窗戶，增加窗戶的總面積。他以一個約250平方呎的三人單位為例，「橫向型」單位的總窗戶面積可達約50平方呎，是「直向型」單位窗戶面積的3倍。

他指，設計大幅縮短單位由大門至窗戶的距離，有利陽光照射到單位不同地方，而增加窗戶數目還有助加強天然通風，減低開啟冷氣的需要，節省電費開支。

市建局指，傳統的過渡房屋一般採用「直向型」佈局設計，佈局不利通風。（市建局圖片）

市建局改以「橫向型」單位設計，增加單位採光度。（市建局圖片）

設梗廚及光廁 單位內籠闊度提升至約2.5米

韋志成表示，日後一人至三人單位均會設「梗廚」，故毋需安裝煙霧感應器及消防花灑頭等消防裝備，可省卻安裝及消防驗收時間，而廁所方面，亦可提供有窗戶的「光廁」。

此外，在運輸署批准下，日後將應用較闊的貨櫃，以運送單位闊度達2.8米的組件，並將扣除牆身厚度後單位的內籠闊度提升至約2.5米，方便放置家俱。

洪水橋過渡房屋設有「梗廚」及「光廁」。（市建局圖片）

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髹上製冷塗層為建築物降溫 公共走廊設吹風機

他說，日後樓宇的天面(建築術語，通常指樓宇頂部)將髹上製冷塗層，為建築物帶來降溫效果，讓頂層單位的室溫相對室外可以下降3至5度。此外，團隊亦在項目內的公共走廊增設多部吹風機，加強空氣流通。

至於設施方面，地面空間將提供兒童遊樂場、羽毛球場，乒乓球枱、以及在休憩場地提供WI-FI服務。工程團隊亦會在合適位置，設置一個面積約50平方米的多用途活動室、共享雪櫃及食品存放區。