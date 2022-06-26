調查揭新租管立法後成效不彰　劏房租金佔入息比例較去年反升

針對劏房租金的新租管條例立法今年1月生效後，不但不能保障租住權利，反成為業主加租的催化劑。社協公布最近不適切居所租戶調查，發現相比上一年的同類調查，受影響最大的1至3人劏房住戶收入微跌或保持不變，但租金佔家庭入息的比例不斷上升，最誇張佔比超過一半，反映租金在新例立法後有加無減，有唐六樓劏房戶稱業主以單位重建為由，加上覷準她全家人輪候公屋多年不敢遷走，去年立法前先加租12%即700元，放言「你唔鍾意可以搬走。」今年隨時再按條例封頂上限加租一成。社協建議政府盡快訂立起始租金，規管租金水平，差餉物業估價署亦應加強主動執法，「唔係坐喺度等租客投訴先做嘢。」



1至3人家庭劏房租金中位數佔入息比率較去年上升

社協今年1月至5月以網上問卷形式訪問291名來自油尖旺、深水埗、觀塘、九龍城、荃灣等12區不適切居所的居民，當中95%居住劏房，其餘居住板間房，床位房及天台屋等，以居住劏房的受訪者為例，沒有房間的套房租金中位數為4,700元，有房單位租金中位數為5,500元。有84%受訪者正申請公屋，整體公屋輪候時間中位數為46個月。

調查發現，自立法會去年10月三讀通過《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》，落實劏房租務管制，今月1月正式實施後，有16%受訪者遭業主、地產代理或二房東拒絕簽新租約，12%遭加租或迫遷，有59%指條例通過後同類單位在巿場上租金有所上升。有58%受訪者認為在條例下業主不會履行責任，63%認為租務立法不能保障其租住權益。

今次問卷調查與2年前的同類調查作比較，發現家庭去年平均收入中位數較前年下跌，但與今年相比大約持平或微升，以一人家庭為例，月入中位數由去年3月的6,500元微升至今年5月的6,750元，但租金佔入息比例中位數卻由去年的40%急升11個百分點，至今年佔51%；二人家庭月入中位數去年與今年同為8,000元，但租金佔入息比例中位數由去年50%微升至52%，三人家庭月入中位數去年與今年同為12,000元，租金佔入息比例中位數由去年的41.67%加至今年的46%，反映基層收入在疫情下未有上漲，但租金在租管立法後呈上升趨勢，變相降低基層生活水平。

去年加租12%立法後可再加10% 劏房戶：業主話我唔鍾意可以走

韓小姐與丈夫育有一子一女，2017年以5,000多元租住面積大約100呎的唐六樓劏房單位，現時租金已加至6,300元，當中加幅最高的一次是去年8月，業主以單位已被納入重建為由，要求加租700元，加幅達12%，並揚言「你唔鍾意可以搬走。」由於她已輪候公屋8年，擔心遷走後不久後便要上樓，白白浪費搬遷及添置傢俬費用，只能肉隨砧板上硬食加幅。她擔心租管立法後業主今年死約期滿後可再加租一成，「到時點算呢，走又唔係，唔走又唔係。」

陳小姐與丈夫及6歲兒子一家三口2016年以4,500元租住油尖旺一個面積約150呎的唐七樓劏房單位，每年加租約200元，至2020年初疫情爆發後，業主一度體諒租戶收入大減一度凍租，至今年1月再協商新租約時，業主明言加租500元至5,600元，追回前一年凍租加幅，當她表明需要時間考慮，並致電政府熱線詢問新租管制條例會否規管加幅時，業主立即在一星期後循土地審裁處兩度發信要求她一個月內搬走，嚇得她急急簽下新約。她稱丈夫月入只有萬餘元，疫情期間收入最低只有8,000元，但租金連水電費合共便超過6,000元，令她無法持家，只好求助社協提供食物支援，而目前輪候公屋6年多仍然上樓無期，只能暫住劏房內繼續無了期等待，「硬食加租唔開心，但又唔敢搬。」

社協促兩年內加入規管起始租金條文 設兩年一檢機制

社協副主任施麗珊表示，綜合調查各項數據，反映劏房租金已失控，遠超基層可負擔水平。「若以起始租金按差餉估價署租值作比較，籠屋係（巿面租值）7至9倍，劏房係2至3倍，分租唔係唔可以牟利，但𠵱家（劏房）業主係暴利，咁係咪合理呢？」 現時條例未能解決租金「離地」問題，促請2年內於條例加入規管起始租金的條文，規定業主分間出租後，年租收入不得高於差餉估價署租值的120%，並且設立每兩年一檢的機制，以貼近巿面租值實況。

她又指立法後半年以來，劏房租管成效並不明顯，建議差餉物業估價署應主動執法，例如主動上門洗樓或發信抽查業主單位，並與非政府機構成立的6隊服務隊合作，上樓拍門主動聯絡劏房租客了解情況，而非「坐喺度等租客投訴」，長遠則增加公屋及社會房屋供應，盡快舒緩房屋供應緊張。