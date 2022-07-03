環團推算每年膠袋用量達1.7億　促當局加強執法　提升徵費至2元

膠袋徵費至今已實施13年，近期當局建議把膠袋徵費收費提高至1元。環團綠領行動於上月進行網上調查及到訪全港18區共50間超級市場進行視察，結果發現在短短的半小時內，平均每分鐘便有0.803個背心膠袋被拿取作使用，按比例推算，每年於超市的膠袋使用量達1.7億，足以鋪滿125個維多利亞港，數字驚人。綠領行動認為現時把相關徵費提高至1元的作用不太，短期應提高金額至2元，以減少市民使用意欲。環保署亦應加強巡查執法，長遠來說則應完全禁止膠袋製造、進口及使用，在源頭上著手。



綠領行動就超市塑膠購物袋（俗稱背心膠袋）使用情況於6月分別進行為期一周的網上問卷調查及為期11日於50間位於18區的超市進行實地考察。（曾鳳婷攝）

綠領行動就超市塑膠購物袋（俗稱背心膠袋）使用情況於6月分別進行為期一周的網上問卷調查及為期11日於50間位於18區的超市進行實地考察。網上問卷調查收集了771個有效回應。結果發現96％的受訪者每一個月至少去超市購物一次，當中有45％會獲取至少一個背心膠袋，主要原因是沒有自備購物袋、購買量比預期多及店員主動提供等。

綠領行動按全港共694間超市作推測，估計每年超市的膠袋使用量達1.7億，足以鋪滿125個維多利亞港。（資料圖片）

逾半受訪者贊同提高徵費至5元或以上

對於當局建議把膠袋徵費收費提高至1元，55％受訪者認為這對其無影響，當中更有一成人更指出無論增加多少徵費，仍然會獲得背心膠袋。35％受訪者認為會對其造成較少的影響，有10％則認為會造成很大影響。在受影響的受訪者中，只有13％表示不會再獲得背心膠袋。對於膠袋徵費收費提升水平，51％受訪者則贊同提高至5元或以上水平，遠高於可持續發展委員會發表的公眾諮詢結果提升至1至2元、平均2.2元的水平。除了現存膠袋徵費的範圍外，受訪者認為理髮店出售理髮產品時、用作麵包店出售袋裝麵包時外加的膠袋，以及影印店用作盛載影印文件的膠袋均不需要額外向顧客提供。

在超市實地考察方面，綠領行動於每間超市逗留30分鐘，以觀察顧客在自助收銀機及收銀櫃檯取用背心膠袋的情況。在調查期間觀察3,163名顧客，他們共取用1,196個背心膠袋，即平均每分鐘便取用0.803個。綠領行動按全港共694間超市作推測，估計每年超市的膠袋使用量達1.7億，足以鋪滿125個維多利亞港。考察期間亦發現超市濫派的情況嚴重，如職員會主動派發膠袋，顧客亦會自行在自助收銀機下取得膠袋。

環團：超市是「派膠」重災區

綠領行動總幹事何漢威認為，調查及考察結果顯示膠袋使用情況嚴重，膠袋徵費由0.5元提升至1元的作用不大，應調整至2元，以減少市民使用意欲。他表示，在2000年時，每一名市民到超市購物後會平均使用3至4個膠袋，至2009年推出膠袋徵費後，相關情況獲得明顯改善。然而，在2018年後，膠袋的使用量再度上升，近年來更逐年增加。於2020年在堆填區棄置的都市固體廢物中，塑膠便佔21.4％，當中膠袋便佔7.4％，而超市便是「派膠」重災區。

綠領行動總幹事何漢威認為，調查及考察結果顯示膠袋使用情況嚴重，膠袋徵費由0.5元提升至1元的作用不大，應調整至2元，以減少市民使用意欲。他認為當局應加強巡查執法：「早幾年前仲見到環保署有巡查，以神秘顧客方式去視察，依家有冇做？我印象中已經係7、8年前」。（曾鳳婷攝）

自助收銀機取膠袋情況「無王管」

何漢威形容現時情況猶如打回原形，從前市民到超市購物，職員大多會詢問有沒有自備購物袋，現在已直接詢間要不要膠袋。於自助收銀機取膠袋情況更是「無王管」，「自己拎咗冇人知，有啲仲冇畀到膠袋徵費」。他認為當局應加強巡查執法：「早幾年前仲見到環保署有巡查，以神秘顧客方式去視察，依家有冇做？我印象中已經係7、8年前」。他亦認為超市在這方的管治做得欠佳，應多加培訓職員。長遠來說，他認為香港應如非洲般完全禁止膠袋製造、進口及使用，在源頭上著手。對於新政府班子，他則希望他們能更著手推行減少廢物的措施，如即棄膠用品、垃圾收費及包裝，並非增加焚化爐的數量，而是由減少生產及來源入手。