初中生為長者研發專用簡易App　一鍵連接多個平台　鼓勵長者出行

科創發展是未來的大趨勢，編程（Coding）似乎是年輕一代的必修課。有機構連續五年舉辦香港中學生挑戰賽，以推動STEAM教育融入初中課堂。是次比賽主題為「創新未來＠九龍東」，參賽學生會先實地到訪九龍東，其後獲機構商界導師、大學生義工和老師指導及進行工作坊。對九龍東有初步認識後，再設計出改善社區的方案。

近日比賽結果出爐，有得獎學生團隊為關懷長者設計出長者生活應用程式，亦有學生團隊為增加有特殊需要人士出行的通達性，設計出天橋展示屏及特意為公共屋邨走廊設計自動清潔機器人，減少清潔工的工作量，亦能減少鄰里間因衞生問題而引起爭執的機會。



香港學生挑戰賽2022是由青年成就香港部及摩根大通合辦，並獲發展局起動九龍東辦事處及科大侍學行支持。今屆比賽主題為「創新未來＠九龍東」，比賽共吸引230名中二至中三學生參加，五人一組，組成44支隊伍。（陳葦慈攝）

香港學生挑戰賽2022是由青年成就香港部及摩根大通合辦，並獲發展局起動九龍東辦事處及科大侍學行支持。今屆比賽主題為「創新未來＠九龍東」，比賽共吸引230名中二至中三學生參加，五人一組，組成44支隊伍。參賽學生會有為期7個月的創科研習活動，過程中會與商界導師、大學生義工和老師於不同工作坊作定期會面，更會實地到訪九龍東視察。相關比賽旨在讓學生以創新科技設計出針對九龍東的改善社區方案，包括城市規劃、空氣質素、廢物處理及社區關係等，最終共獲138個社會創新項目。

初中團隊研長者專用簡易程式 鼓勵長者出行

在比賽奪冠的是來自中華基督教會基智中學的中二團隊，他們是長者生活應用程式－Outbound設計者。學生團隊表示，程式設計意念來自家中長者時常在外出時不懂得找路，需打電話問路。由於通話間難以掌握長者正身處的位置，故難以教他們尋得目的地。通過分析九龍東的數據，他們發現該區的人口老化情況同樣嚴重，而獨居長者欠缺社區聯繫，部分因不懂得找路，更選擇不出外，留在家中看足一天電視。

為鼓勵長者多外出，重拾社區聯繫，學生團隊指Outbound界面簡單，只需一個按鈕便可為使用者連結到不同的應用程式，程式更附有GPS功能，以天氣、巴士到站預報系統、電子地圖及附近興趣班情報等功能集合於一身。Outbound的一大賣點是每天均會有通知彈出不同的鼓勵語句，以作陪伴及關懷長者。學生團隊希望Outbound能方便長者外出、聚會及解悶，以增加他們出門的意欲。

Pokemon GO成優化天橋設備地圖參考界面

亞軍隊伍來自基督教女青年會丘佐榮中學，由六個中三男生組成及研發優化天橋設備的天橋展示屏。在訪問中看似熟絡男學生團隊，其實在是次比賽中才首度認識，故他們表示在初期團隊合作上是一大挑戰，因需要花時間認識每一位成員的能力，才能夠妥善分工。

團隊到九龍東視察時發現該區的天橋網絡規模大，惟亦造成路線混亂，難以認路的情況出現。他們亦想起老師曾分享推嬰兒車時，難以找到斜路及升降機到達目的地，啟發他們希望為有特殊需要人士如長者、輪椅、拐杖、推嬰兒車的人士及不熟路的遊客設計優化天橋設備，以顯示用家附近的無障礙設施及提供最佳路線建議和障礙物提示，讓用家免於花時間繞路。學生團隊透露，天橋路線圖的相關設計更參考了Pokemon GO的地圖界面所繪畫。

學生團隊提到，一開始打算製作一個應用程式或放上網頁二維碼，供用家得到相關路線資訊，後來與導師討論後改為天橋展示屏，並預計設置在每條天橋的橋頭及橋尾位置。學生團隊解釋，因意識到不是每一個人都有手機及有空間下載程式，改以天橋展示屏更為實用，使用者只需要在天橋顯眼處點觸屏幕便能順利找到路線。

小型自動清潔機器人助清潔樓層公共地帶

季軍由同樣來自中華基督教會基智中學的中二團隊奪得。學生團隊有出身於公屋及唐樓的同學，他們觀察到屋邨的環境及整潔情況會影響鄰里間的關係，在疫情下情況更會加劇，故設計出小型自動清潔機器人「拖地先」，在樓層公共地帶收集小型垃圾，釋放空氣清新劑及記錄樓層空氣質素。他們希望能為住戶建立健康舒適的居住環境，學生團隊亦發現清潔工的工作量大，每天都要花上不少時間保持屋邨公共地方的潔淨，故希望相關設計能減輕他們的工作負擔。

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，是次比賽希望啟發中學生，讓他們可了解科技發展的現況，以及考慮如何準備自己選擇未來工種。在比賽中，透過實地考察可以令學生親身找到九龍東社區的一些「痛點」，並透過觀察設計相關的改善方案，亦是一種讓學生與各方交流及關心社會的機會。摩根大通董事總經理及亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓則表示，除了參與學生有得著外，逾百名摩根大通商界導師同樣有所啟發。他認為參賽學生均十分有熱誠完成改善社區的方案，部分參賽者除了提供硬性資訊外，更加入關懷元素。