巴士削班｜運輸署第五波曾准五巴士公司794線縮班　九巴佔五成半

受疫情衝擊下市民減少出行，部份專營巴士公司早前調整巴士服務班次減低營運成本。運輸及房屋局局長陳帆今（8日）書面回覆議員質詢表示，今年三月中（即第五波疫情高峰）時，運輸署曾批准五間專營巴士公司，調整共794條路線的服務，當中九巴佔約五成半。

陳帆又指，自六月初起，各專營巴士公司已安排所有路線恢復行駛最繁忙班次，惟服務機場及陸路口岸的路線，以及少量通宵路線未完全恢復。



今年三月中（即第五波疫情高峰）時，運輸署批准五間專營巴士公司調整共794條路線的服務，當中九巴佔約五成半。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳帆回覆指，受疫情及社交距離措施影響，巴士乘客量在過去兩年出現不同程度的跌幅，尤其是在今年一月第五波疫情爆發後情況更甚，整體巴士乘客量較疫情前跌幅超過五成。

運輸署在疫情期間適度批准巴士公司暫時調整服務，審批過程中會考慮乘客量下降的幅度、預計相關路線班次調整後的載客率、調整班次後對乘客候車時間的實際影響、巴士資源的有效調配、巴士車長的缺勤情況，例如車長因染疫而需要接受隔離或需要接受檢疫，以及市民對班次調整的接受程度等因素。

今年三月中，運輸署批准五間專營巴士公司調整共794條路線的服務，當中九巴佔442條（約55.7%），城巴（專營權一及二）佔137條（約17.3%）。

陳帆表示，自六月初起，各專營巴士公司已安排所有路線恢復行駛最繁忙班次。（資料圖片）

少量路線仍獲批適度調整班次、有限度服務或暫停服務

隨著疫情緩和，陳帆表示，自六月初起，各專營巴士公司已安排所有路線恢復行駛最繁忙班次，惟服務機場及陸路口岸的路線，以及少量通宵路線未完全恢復。

至於在非繁忙時段乘客量仍然偏低的個別路線，如部份與鐵路服務重疊的巴士路線、提供額外班次的輔助服務路線，以及通宵路線服務，目前仍獲批適度削減班次。陳帆又指，因應目前仍實施的入境防疫抗疫措施，主要服務旅客，前往機場和陸路口岸的路線及少量通宵路線，獲准維持有限度服務或繼續暫停服務。

城巴及新巴透過政府短期紓緩措施，獲補貼金額預計共約7.8億元。（資料圖片）

新巴、城巴屢傳經營困難 陳帆︰已透過防疫抗疫基金等提供7.8億元補貼

對於城巴有限公司及新世界第一巴士服務有限公司近年經營出現困難情況，陳帆表示，政府過去兩年多在「保就業計劃」及「防疫抗疫基金」下推出燃料補貼及其他一筆過補貼等，協助專營巴士公司應對當前經濟環境所帶來的經營壓力，城巴及新巴透過上述短期紓緩措施，獲補貼金額預計共約7.8億元。

運輸署亦與這兩間巴士公司，從香港島整體的公共交通服務網絡著手，採取區域性綜觀角度檢視和重組巴士路線，提升巴士網絡效率，改善營運可持續性。

城巴奪屯門54區6條巴士線

此外，根據屯門區議會文件，因應屯門第54區新公共屋邨，如菁田邨、和田邨及私營房屋發展帶來的人口增長，運輸署將陸續開辦多條巴士路線，為該區提供巴士服務連接至屯門市中心。同時設有多條繁忙時段特別線來往其他地區，新增巴士線預計今年第3季投入服務。

根據當局公布資料，多條新設巴士線由城巴承辦，包括全日服務往返屯門港鐵站的50M，以及繁忙時段才提供特別服務的50、55、56、950及955號線，分別前往尖沙咀、觀塘、上水、會展及西灣河。港鐵公司則負責來往屯門興貴街至屯門市中心的K54、九巴負責來往寶田至葵芳葵翠邨的67A、至於龍運A34及NA33亦會服務該區。