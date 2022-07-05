區議員憂將軍澳跨灣大橋成自殺熱點　促加設緊急求助器減傷亡

將軍澳跨灣大橋預計於本年底啟用，是全港首條集行車、行人道、單車徑和觀景台的大橋，屆時將成為可供遊人在沿海長廊踩單車、散步的新熱點。但有區議員擔心，全長約1.8公里的大橋24小時開放，意外或案件發生時橋上的市民或難以求助，因此建議增設防止自殺網、緊急求助通話器和心臟起搏器，相關事項在今天（5日）舉行的西貢區議會會議中討論。



運輸及房屋局前局長陳帆早前表示，興建中的「將軍澳跨灣大橋」及「將軍澳—藍田隧道」（將藍隧道）工程已進入最後階段，今年內有望同步開通，不少市民均感期待。今天舉行的西貢區議會會議中，區議員張展鵬關注到，近年跳橋自殺事件時有發生，認為為了防止大橋成為自殺熱門地點，動議土木工程拓展署在大橋兩側加裝防止自殺網，以減少自殺悲劇的發生。

張又指出，大橋上行人、單車及車輛均可24小時使用，認為需在橋上合適間距加設緊急求助通話器，並安排警方巡邏，如果有意外或案件發生，市民可以及時報警求救，減少人命及金錢損失。

警方在書面回覆中指，單車巡邏隊會不定時於區內進行交通執法行動、進行道路安全的宣傳教育活動，以及與其它持份者合作，以持續提高道路使用者的安全。其代表今日出席會議上亦指，日後會增加人手加強巡邏。

署方指大橋欄杆高度已增至1.5米及向內傾斜

土木工程拓展署方面則指，大橋的行人路欄杆設計已就市民安全作多方面的考慮，包括欄杆高度已增至1.5米以及向內傾斜，並採用了直條裝飾，方便市民觀賞海景，同時亦令欄杆難以攀爬。署方代表今日在會中指出，有關欄杆在工程後期才會安裝，市民稍後才可以見到；惟署方亦坦言，大橋上沒有緊急求救設備。

區議員張美雄指出，「𠵱家冇唔代表唔可以爭取」；張展鵬亦指，認為署方要改變思維，設想一下如市民在橋上遇上搶劫等意外，被搶去電話該如何求救，強調緊急求助通話器的成本低 ，但可有效防止嚴重人命傷亡。 方國珊則建議，橋上行人路物料可提升至緩跑徑物料，配合文化體育旅遊局多辦賽事，亦建議單車徑設立求救方式，例如設立AED自動體外心臟去顫器、急救箱、數碼通訊系統，燈柱編號定位等方法，方便市民緊急求助。