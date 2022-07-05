白田邨第12期重建明年動工　將拆空置小學　高度超出限制須申改劃

石硤尾白田邨較舊部份早在2012年宣布分三期重建，房屋署文件顯示，將會拆卸白田邨第13座和空置的前白田天主教小學，以興建3幢公營房屋，預料可提供1,900伙，最快2028年入伙。惟設計規劃超出建築物高度限制40米，部份基座亦位處「非建築用地」内的斜坡，故將須向城規會申請改劃。



以總地積比9倍發展三幢住宅大樓

最新文件顯示，將於今年第三季拆卸第白田邨第13座，並會連毗鄰的前白田天主教小學用地，發展白田邨第12期，地盤佔地約1.1公頃，將會以總地積比9倍發展三幢住宅大樓，樓宇高度將不高於主水平基準以上160米，預料可提供1,900伙，將可容納5,130人。項目亦會提供福利設施，包括日間社區康復中心、殘疾人士地區支援中心、精神健康綜合社區中心分處等。

根據發展計劃概念平面圖，地盤位處南昌街，與白田邨重建第11期相對，亦鄰近白田伸延公營房屋發展計劃，以及由深水埗澤安道駕駛考試中心改建的公營房屋，基座將會設有平台綠化及休憩區，三幢住宅大樓將於平台上並排而建。

▼2021.10.6 特首林鄭月娥公布交房委會研究重建西環邨▼



+ 9

文件提到，擬議發展用地現為「住宅（甲類）」用途，建築物高度限制為主水平基準上120米，換言之，現時的規劃較現有高度限制高出40米，加上部份基座座建於位處「非建築用地」内的斜坡上，房委會將會向城規會申請改劃及放寬高度限制。

房屋署表示，將於今年第3季展開白田邨第13座的拆卸工程，而空置的前白田天主教小學的拆卸時間仍有待與相關部門確定，整個建築工程預料明年可動工，最快2028/29年落成。