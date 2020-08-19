社會房屋｜社聯首個組合屋項目「南昌220」　月底入伙

社會新聞
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社聯首個「組合社會房屋計劃」的南昌街項目，早前已截止申請。社聯宣佈，項目已在今年7月獲得「入伙紙」，樓宇現命名為「南昌220」，住戶將於8月底開始陸續入住。當項目入伙後，社聯將提供物業管理服務，以減輕營運機構負擔。

社聯首個「組合社會房屋計劃」的南昌街項目，現命名為「南昌220」。（社聯提供）

社聯指，「南昌220」自去年12月底開始組裝工程，今年7月順利取得「入伙紙」，住戶將於8月底開始陸續入住。運輸及房屋局局長陳帆、勞工及福利局局長羅致光、發展局局長黃偉綸、恒基兆業地產集團主席李家誠，以及社聯主席陳智思早前曾到訪參觀。

社聯會提供物業管理服務

社聯又指，項目入伙後，將提供物業管理服務，以減輕營運機構負擔。

「南昌220」合共提供89個一至三人組合屋單位，單位面積由130至293平方呎不等，對象為有明確過渡性房屋需要（輪候公屋最少三年），現正居於不適切住房的家庭及人士，租約期為2年。租金則參考綜援的租金津貼或不超過住戶入息25%，以較低者為準。

▼「南昌220」示範單位▼

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「南昌220」自去年12月底開始組裝工程。（社聯提供）

社聯目前共有3個「組合社會房屋計劃」項目，合共提供約400個單位。除了上述項目外，「深水埗欽州街項目」已獲得關愛基金資助購買及興建組合屋，項目正準備工程招標，興建工程需時約12個月，預計最快於2021年底入伙；而「葵青業成街項目」則獲得政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助，即將進行招標工作。

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