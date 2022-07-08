日出康城、都會駅被指有滲水及執漏問題　苦主向物管局請願促介入

將軍澳屋苑日出康城單位再被投訴出現滲水問題。西貢區議員連同數名港鐵屋苑苦主今天到物業管理監管局請願，投訴港鐵處理轄下管理屋苑日出康城及都會馭出現漏水及執修問題處理不善，導致單位煤氣管道、浴室寶、窗框、抽氣扇等出現嚴重鏽蝕，他們曾向港鐵反映多時不獲理會，促請局方介入事件。



西貢區議員張美雄(左二)及張展鵬(中)連同多名苦主，今日到物業管理監管局總部請願，投訴港鐵轄下管理屋苑出現滲水及執漏問題，但港鐵未有積極處理事件。(受訪者提供)

西貢區議員偕涉事單位業主到物管局總部請願

西貢區議員張展鵬及張美雄，今日（8日）聯同多名港鐵屋苑苦主到物業管理監管局總部請願，他們拉起多個標語牌「滲水苦主投訴無門」、「港鐵物管馬虎懶懶閒」並高叫口號，投訴投訴港鐵處理大廈漏水及執修問題處理不善，要求物管理介入處理事件。

其中一名到場的日出康城苦主馮生與妻子屬新婚夫婦，原計劃在單位裝修後入伙，在裝修期間發現主人房洗手間、廚房、客房都有滲水情況，惟港鐵及發展商處理不積極，拖延了兩個月時間，導致影響事主裝修工程及大失預算。

外牆長期滲水致煤氣管道、浴室寶、窗框等嚴重鏽蝕

有調景嶺屋苑都會駅業主稱單位飽受滲水滋擾，問題持續多年未能被解決，外牆持續被滲水侵蝕下，腐爛情況越趨嚴重，部分單位長期滲水導致煤氣管道、浴室寶、窗框、抽氣扇等被嚴重鏽蝕，問題不得不正視。

張展鵬表示，早由2020年開始不斷收到都會駅業主投訴反映外墻高處有滴水情況，期間亦多次代苦主以信函、電話及約會要求都會駅管理處跟進，惟一直以「跟進中」作簡覆，源頭滴水問題一直得不到解決，業主因而多次蒙受搭棚維修金錢損失。因此聯同不同屋苑的苦主向物監局投訴，要求其可以介入調查，督促港鐵立即跟進漏水問題，並盡快向屋苑保險公司索償保障居民權益。

區議員：港鐵多年來未有積極跟進業主投訴

張美雄表示，港鐵現時是全港最大的物管公司之一，直接管理至少68個屋苑，但架床疊屋的員工架構，不斷將小業主的求助個案「耍太極」、「舞來舞去」，導致很多小業主都求助無門，批評管理質素卻強差人意。他又指，多年來收到數以千計日出康城居民投訴，主要涉及大廈的執修及漏水事宜，但港鐵未有積極處理，更一直遲遲未有申領物業管理牌照，企圖避開物監局的監管。

日出康城滲水問題已非首次發生。2018年9月，有業主在2016年初在日出康城第三期「緻藍天」單位收樓後，發現屋内多處出現滲水、磚塊鬆動的情況，甚至在地臺發現2寸厚的發泡膠，質疑工程偷工減料，結果搬入單位後「一路執漏一路住」，事後曾向屋宇署及區議員張美雄求助。

HK01正就事件詢問港鐵回應。