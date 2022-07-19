女生DSE失意報讀IVE工程學　獲獎學金赴英進修：工作不應拘泥性別

中學文憑試（DSE）放榜在即，不少考生正在費煞思量規劃升學路，以把握時機發揮專長，鎖定最適合自己的發展路向。兩名香港專業教育學院（IVE）工程學高級文憑應屆畢業生自小對工程有濃厚興趣，更立志投身業界。儘管失意於文憑試，他們決定堅守興趣及志向，報讀IVE工程學相關課程，在學期間努力拼搏，終憑卓越成績獲賀維雅基金會獎學金資助，即將遠赴英國升讀大學，通過職專教育升學階梯，踏上專業路。

撰文：職業訓練局



IVE電機工程高級文憑應屆畢業生陳珮盈（Kitty，左）及屋宇裝備工程學高級文憑應屆畢業生莊文軒（Wilson，右），是今年賀維雅基金會獎學金其中兩位得獎者。（VTC提供圖片）

今年共有13名IVE學生獲頒賀維雅基金會獎學金，當中包括IVE電機工程高級文憑應屆畢業生陳珮盈（Kitty）及屋宇裝備工程學高級文憑應屆畢業生莊文軒（Wilson）。

Kitty於高中時已修讀有關電機及能源工程學科的應用學習課程，對工程學科的興趣越加濃厚，令她日後投入工程業界發展的志向更加堅定。工程學一般被視為是男性主導的行業，Kitty坦言，父親思想較傳統，曾一度反對她往工程方向發展，但憑着她對學科的熱誠及投入，加上出色的表現，終於取得家人的認可及支持。她說：「工作發展不應拘泥性別，男女各有優勝之處。女生耐性及細心的特點，也可以在參與工程項目上有所發揮。」

IVE電機工程高級文憑應屆畢業生陳珮盈（Kitty）及屋宇裝備工程學高級文憑應屆畢業生莊文軒（Wilson）雖失意於文憑試考場，他們依然堅定志向，報讀IVE工程學相關課程，終憑卓越成績獲賀維雅基金會獎學金資助，即將遠赴英國升讀大學，通過職專教育升學階梯，踏上專業路。（VTC提供圖片）

參與智能電網活動 盼推動綠色科技創新

在IVE修讀期間，Kitty最深刻的是參與中電與英國史特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）合辦的智能電網應用研究。她表示，自己最初對智能電網不太認識，但透過參與學系的「智能電網運行中心」活動增強有關知識，包括與師兄一起研究智能電錶的運作，亦運用實時數字仿真系統（RTDS）模擬一個連接不同實體硬件的社區電網，並在不同模擬情境下，實時測試硬件的表現、收集及分析數據。

Kitty表示，智能電網將是發展大趨勢，並說：「智能電錶可以迅速做到故障定位，當電網出現問題時，透過電錶傳遞訊息，偵測故障的位置。我們在學系所做的，就是模擬一個社區的電網，用RTDS配合智能電錶，可以迅速及準確地找到電網哪個位置出現故障，確保供電穩定。」

Kitty指智能電網將是發展趨勢，期望日後學有所成歸來，投身工程業界。（VTC提供圖片）

Kitty將於9月入讀雪菲爾大學（University of Sheffield）的電機及電子工程學（榮譽）學士課程，她感激獎學金成就自己海外升學的夢想，並讓她有機會入讀英國高等學府，「藉著今次機會，可以到外國學習智能電網的技術及知識，再回港應用在香港智能電網的發展上，向成為智能電網工程師的目標努力邁進。我對英國的生活充滿憧憬，期望可與來自各地的學生交流，互相學習。」她計劃完成學士學位後，繼續升讀碩士學位，日後學有所成，回來貢獻香港，協助推動智慧城市的發展。

隨興趣踏上職專路 窺準新機遇盼參與香港大型工程

另一位獎學金學生Wilson的父母均在工程行業工作，自小受熏陶，兒時活動都與工程相關，他憶述說：「六、七歲時，我到媽媽的辦公室，看見告示板上不同的圖則，覺得很有趣。潛移默化後，我也希望將來成為工程界別的一分子。」Wilson指IVE屋宇裝備工程學高級文憑課程涉獵「風火水電」（即冷氣、消防、水管及電力），範疇廣闊及多元化；而且他獲老師推薦到本地工程顧問公司實習，參與繪畫圖則、觀摩供水及試水系統的運作，鞏固及應用所學。Wilson認為IVE的學習經歷理論與實踐兼備，幫助自己「work-ready」，對自己日後考取註冊工程師打下穩固的根基。

Wilson表示本港「北部都會區」規劃為屋宇裝備工程行業帶來新機遇。（VTC提供圖片）

Wilson 將於新學年踏上蘇格蘭，在格拉斯哥卡利多尼安大學（Glasgow Caledonian University）修讀屋宇裝備工程學士課程；他說，當地天氣嚴寒，暖氣供應是不可或缺的必需品，這正好補足了他對暖氣系統的知識。展望將來，Wilson希望回港繼續進修，考取註冊工程師牌照，並表示，本港「北部都會區」規劃將會為屋宇裝備工程業帶來新機遇，希望未來可以參與類似的大型工程，見證香港城巿發展的里程碑。

Wilson寄語DSE考生選科時指，不要為自己定下框架、限制，選科要忠於個人興趣，只要積極投入學習，抓緊每個增值自己的機會，定會有理想的出路。

賀維雅基金會獎學金自2004年設立，至今已有超過200名VTC畢業生受惠，當中逾半數得獎人完成學士學位後，繼續深造取得碩士學歷；部分更成功完成博士學位課程，其後回港或在不同地方發揮所長，貢獻社會；當中有工程學科的得獎學生在英國深造至博士學位，成為註冊工程師，投身環保科技行列，為推動節能減排出力；亦有修讀遊戲軟件開發高級文憑的得獎者回港後參與手機遊戲的設計，成為熱門遊戲的開發者。