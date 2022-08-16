衛生黑點｜民建聯指南區商舖阻街問題持續　促加重罰則及恆常行動

政府開展「香港新市容」運動，為期三個月的「打擊衛生黑點」計劃本周日（14日）啟動，但除了衛生黑點外，店舖阻街問題亦同樣需要關注。立法會議員陳學鋒盼望「地區事項統籌工作組」可針對阻街問題，加強執法行動和修例，訂立主責機制並將各部門的單次聯合行動變成恆常。



陳學鋒及民建聯南部支部在今（16日）日揭示南區商舖阻街問題。民建聯南區支部主席朱立威和社區主任張偉楠指出，南區的蔬果肉食商舖佔據街道問題嚴重，貨物及雜物經常被放到行人路和行車路上，尤其是香港仔中心一帶。嚴重影響行人出入和交通安全，有部份商舖甚至將貨物放到衛生惡劣的後巷。區內市民投訴不斷，支部一直關注阻街問題，唯多年來問題未有解決，商舖的阻街問題更變本加厲。

陳學峰促請政府採取行動解決南區阻街問題，提出了三個建議，包括優先在南區推行聯合行動試驗計劃、加強罰則及以「數碼化」協助執法。

民建聯指留意到其他區的聯合行動計劃有顯著效果，期望在南區亦可推行聯合行動計劃，整合各個政府部門全面打擊店舖阻街行為，修訂機制並制定主責，組成恆常的聯合行動。針對長期並刻意霸佔道路的商舖作出執法行動。

▼8月16日 陳學鋒及民建聯南部支部探討南區商舖阻街問題▼



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促以流動車拍攝違法及跟進阻街問題

另外民建聯南部支部副主席劉毅指現罰則在太輕，未有阻嚇性作用，而且食環署在南區就非法擴張營業發出的定額罰款通知書比荃灣區和灣仔區少，反映食環署執法力不足。故此促請政府修改法例，例如累進罰款和財物充公等，加強罰則提高阻嚇性。

最後民建聯建議警隊授權食環署人員以流動車拍攝違法及跟進阻街問題，此舉除了保障食環署職員的安全，亦有助提升檢控和執法的效果。

▼8月14日 政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼



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▼18區衞生黑點名單▼

