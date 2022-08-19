古洞北、粉嶺北公屋申增密度　地積比最高增至7.8倍　共涉5.8萬伙

上屆政府提出「北部都會區」發展計劃，規劃署早前建議增加粉嶺北和古洞北的發展密度，當中公營房屋地積比可放寬三成。 土拓署近日向城規會提交申請，建議將古洞北和粉嶺北新發展區的公營房屋密度增加最多三成，當中古洞北最高地積比可達7.8倍，部份地段更涉及綠化帶，預料合共可提供58,439伙，換言之，日後北區將有數以十萬計人口遷入。



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土拓署提交的文件顯示，粉嶺北擬議興建的公營房屋坐落梧桐河旁邊，位處馬會道，涉及9幅地。該署申請將地積比增至最高6.5倍，增幅最高達放寬上限的30％，預料住用總樓面面積可增至129.7萬平方米，樓宇高度將介乎主水平基準上55至140米，涉及約28幢住宅大樓，預料可提供24,929個單位，較原先計劃增加3,683伙。

另外，文件亦提到會為同區11幅私人住宅用地增加最多兩成地積比，涉及約43幢私樓，若有關地段的私人屋苑發展密度放寬獲批，將可額外提供1,484伙私人住宅單位。

上屆政府提出「北部都會區」發展計劃，規劃署早前建議增加粉嶺北和古洞北的發展密度，當中公營房屋地積比可放寬三成。（資料圖片／梁鵬威攝）

文件提到，根據房屋署內部指引，今次申請擬議在未包含零售設施的6幅公營房屋用地，加入「商店及服務行業」和「食肆」用途，以滿足居民生活所需，當中社福設施將置於較低層位置。另外，5幅劃為住宅地帶的公營房屋用地，亦申請在大樓的第三層作「商業及服務行業」及「食肆」用途。

該署稱，新增人口將主要居住於距離公共交通設施500米範圍內，並會保留粉嶺北新發展區的「河畔社區」規劃意向、主題及梯級式建築物高度概念，強調擬議計劃並不會影響到視覺、通風、交通和環境，故放寬地積比和建築物高度的程度僅「輕微及可接受」。

該署又指，政府將落實「東進東出、西進西出」的跨境貨運規劃策略、升級石湖墟污水處理廠等，改善該區基建，以應付新增的遷入人口。

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至於古洞北的公營房屋計劃，則位於鳳崗、馬草壟、河上鄉一帶，涉及17幅住宅地帶，部份用地涉及綠化帶，該署申請將最高地積比增至最高7.8倍，建築物高度介乎主水平基準上80至180米，涉及97幢住宅大樓，預料可提供33,510伙，首批人口最快2030/31年可遷入。

文件指，考慮到新增人口對交通系統的需求，運輸署正研究在古洞北新發展區餘下發展範圍內，在一幅公營房屋用地及一幅私營房屋用地增加公共車輛總站／公共交通交匯處，而車站地面上的最低兩層作商舖及食肆用途。