結合AR技術推動環保　「綠在西貢」設大嘥鬼夢遊仙境四大奇幻展區

要感受夢遊仙境的奇幻魅力，不一定出走迪士尼樂園。基督教家庭服務中心與設計師合作，以《愛麗絲夢遊仙境》為創作藍本，利用環境局近年積極宣揚不浪費的卡通角色「大嘥鬼」，上周六（20日）起在「綠在西貢」推出「Big Waster in Wonderland」四大奇幻展區，透過一系列AR互動體驗、藝術玩樂裝置打卡拍照，從中學習回收及環保知識。



由基督教家庭服務中心營辦的「綠在西貢」，即日起舉辦「Big Waster in Wonderland」主題展覽，它以「夢遊仙境」為創作藍本，共設有四大奇幻展區，透過有趣的環保主題藝術裝置展覽及AR互動體驗，讓「大嘥鬼」化身成夢遊仙境中的童話角色，重現故事中經典場景。展覽由即日起至下月30日朝8晚8開放，公眾可免費入場。

展覽期間，主辦單位將會邀請區內中小學及團體參加「大嘥鬼瘋帽子環保創意設計比賽」，糅合藝術、創意及環保概念，讓小朋友利用環保物料發揮創意，轉廢為材，亦會舉行展覽相關的導賞及主題活動，詳情可留意「綠在西貢」facebook專頁。

大嘥鬼奇幻之門

展區一：大嘥鬼奇幻之門



參觀者可用智能手機或平板電腦掃描木門上的二維碼，再對準鎖匙孔，便可透過AR擴增實境技術在屏幕上與大嘥鬼相遇，讓參觀者化身成愛麗絲，與大嘥鬼一同走進「夢遊仙境」國度。

少少少花園

展區二：少少少花園



綠化草地區上設有一系列化身為「夢遊仙境」中經典角色的大嘥鬼藝術裝置，當中一個大嘥鬼設置在一個代表綠在區區的「6」字標誌底座上，並利用升級回收物裝飾，讓公眾打卡的同時，鼓勵大家一起「自己香港自己整靚靚! Let's make Hong Kong Our Wonderland!」草地另一邊，化身成白兔先生、紅心皇后及柴郡貓的大嘥鬼以推介「綠在西貢」最新的環保活動及回收資訊，其間公眾透過底座上印有故事中角色語錄發現有趣環保訊息。

展區亦結合了場地的綠化景觀，讓參觀者以AR技術為這個充滿綠意的環境種植上一棵棵心型樹，希望藉此鼓勵公眾以實際行動減少碳足印，珍愛樹木，賞惜自然。

小鬼走廊

展區三：小鬼走廊



公眾掃描郵箱上的二維碼，可獲取大嘥鬼奇幻貼圖包，同時走廊共有10隻帶上禮帽的大嘥鬼坐在走廊欄桿上，讓公眾打卡拍照。

瘋鬼午後餐桌

展區四：瘋鬼午後餐桌



公眾仿如走進故事中的經典場景，成為大嘥鬼瘋帽先生瘋狂茶聚的座上客，一同分享低碳及惜食訊息。巿民透過掃描場區內的二維碼，嘗試捕捉花園中翩翩起舞的大嘥鬼蝴蝶。