屯門Y·PARK導賞團拜訪木製大嘥鬼　庭園打卡　預約方法及設施一覽

屯門曾咀的園林廢物回收中心Y·PARK [林·區]啟用逾一年。園內設有資源中心、木工教室、升級再造產品展示區及戶外休閒區等多個設施。Y·PARK 園內導賞團已重新開放預約，一星期有3團，每團名額為15人，周六導賞團另設1.5小時工作坊，7大必訪景點與導賞團預約教學，一文看清。



預約Y·PARK導賞團

▼屯門Y·PARK[林·區]七大景點預覽▼



【1】資源中心

資源中心設多塊展板介紹本地回收樹木的形態及應用、木材加工方法及展出由本地木藝師親手打造的升級再造木藝品，讓訪客認識本地回收木材的多樣應用。

+ 4

【2】木工教室

木工教室可供訪客親身體驗再生產品升級再造。

【3】升級再造產品展示區

區內展示不同本地木藝師的作品，包括「山竹木」及透過桃花回收計劃再生產的木花樽。

【4】再生產品生產區

「再生產品生產區」將香港各處收集回來的園林廢物，經分類成樹幹、樹枝及非木質園林廢物後，進行處理工序，製造出不同再生產品。

【5】再生產品存放及待分發區

「再生產品存放及待分發區」用作存放處理完成的再生產品，該區亦設有乾燥設備，可將再生產品烘乾。

【6】庭園

牆身展示Y•PARK [林•區]的不同的再生產品，部份由聖誕樹及桃花樹回收再造而成。訪客可於庭園休憩，亦可作戶外大型木藝術品製造及展示場。

（Y•PARK [林•區] 網頁）

【7】戶外休閒區

戶外區域展出不同藝術家以回收樹材雕琢而成的木藝品及公共藝術作品，例如「大嘥鬼」。該區亦曾舉辦過音樂會及瑜珈活動。

▼屯門Y·PARK [林．區]導賞團小資料▼



．參觀Y•PARK [林．區]必須預約

．導賞團主要以廣東話為主，一星期3團（逢星期三、五、六）

．每團名額為15人，每節導賞約1.5小時，其中週六的導賞團，另設1.5小時工作坊。

．地址：屯門曾咀稔灣路

．聯絡電話：57439221 / 97289341

．開放時間：星期一至六 | 上午9時至下午6時 (公眾假期除外)

．屯門Y·PARKY[林·區]官網