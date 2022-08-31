過渡屋｜彩興路項目加碼至8層　全港最高過渡屋　單位倍增至331伙

由九龍樂善堂營運的彩虹彩興路過渡房屋，最新將計劃將興建至8層，單位數目由166伙增至331伙，日後將設電梯，成為全港首個最高的過渡性房屋項目。



將重用宋皇臺道過渡屋單位

該項目本來計劃興建4層，共提供166伙。樂善堂最新計劃將項目「加碼」至8層，合共可供應331伙，增幅近倍。

今次項目將重用現時宋皇臺道過渡屋使用的108個「組合屋」單位。項目會增設電梯，日後會提供38伙3至5人家庭單位。

彩虹彩興路過渡性房屋將由原來計劃的4層，加碼至8層。（樂善堂提供）

海外有高層數「組合屋」先例

樂善堂總幹事劉愛詩透露，他們已完成高度、景觀及交通等評估，而前期土質勘測結果均顯示合適。她亦指，海外亦有不少較高層的「組合屋」例子，例如加拿大、歐洲等，均曾以組裝方式興建酒店。

她說，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計畫」評審委員會早前已批出撥款。現時針對最新方案，最新撥款額已增至1.68億元。