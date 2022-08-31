市建局重建兼善里　擬深水埗運動場建18層大樓　重置長沙灣體育館

市建局去年公布兼善里重建方案，亦即昌華街/長沙灣道重建項目，日前向區議會提交文件，敲定在深水埗運動場附近一帶，興建一幢18層高的聯用大樓，以重置現有的長沙灣體育館，亦將設深水埗地區康健中心、長者日間護理中心等的醫療或福利設施。同時，該址附近亦打算推展休憩用地工程，研究將現有的硬地球場，改為兩個五人硬地足球場，並重新規劃籃球場及投球場。

政府將委託市建局興建以上的聯用大樓、休憩用地改善工程，當完成後，將交由政府管理及運作。



聯用大樓設深水埗地區康健中心

擬建的聯用大樓連同行車通道，將佔地約5,000平方米，主要用作體育、康樂、 醫療及福利設施，並另設兩層地庫停車場，供政府部門作附屬泊車之用。

初步建議大樓樓高約18層，現時的長沙灣體育館將重置於聯用大樓，以提升康樂設施的規格及設計至現今標準，並提供更多政府、機構或社區設施及公共空間。

根據建議，大樓有4層用作體育館、空中花園等；而6層會用作醫療設施，包括深水埗地區康健中心、社區健康中心；其餘6層，將會用作長者日間護理中心、中度弱智人士宿舍等福利設施。

擬開展休憩用地工程 重整現有硬地球場

另外，深水埗運動場附近約2.3公頃的用地，亦打算開展休憩用地工程。根據初步方案，日後擬建兒童遊樂場、健身園地等，同時會重整現有的硬地球場，包括研究將現時的七人硬地足球場，改建成兩個五人硬地足球場，及重新規劃兩個籃球場及一個投球場。

議員建議加入公共游泳池

立法會議員梁文廣表示，認同發展計劃方向，但對解決長沙灣社區設施不足仍力有不逮。他解釋，李鄭屋游泳池現時只在夏季開放，且泳池啟用至今50年，設施老舊，故建議加入全天候公共游泳池項目，同時可設公共停車場、共融公園，以填補區內不足的設施。