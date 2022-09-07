中秋節｜迪士尼義工隊探訪大澳長者　教做燈籠、玩小遊戲

新冠病毒疫情下長者減少外出，與人接觸減少。迪士尼義工隊 (Disney VoluntEARS) 每月定期致電居住在東涌、梅窩及大澳的長者，關心他們在疫情中的生活需要及心理健康，而趁着中秋節前夕，義工親身走訪大澳，探望連月在電話聊天、互相慰問的長者，更連同長者的家人一起做手工、唱歌及玩小遊戲，義工隊更向他們贈送燈籠，提早送上節日祝福。



迪士尼義工隊由去年11月開始與鄰舍輔導會合作，發起「小電話．大關懷」活動，每月定期致電居住在東涌、梅窩及大澳的長者。

負責策劃這次義工探訪活動香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀坦言，平日比較少機會接觸老人家，原來他們充滿童心及活力，希望有人與他們分享生活點滴，「不少長者都跟我說，現在上了年紀，加上疫情關係，近年都少外出，已經很久沒有與一大班朋友及家人一起玩，今日難得有機會，所以他們都百分百投入。」

陳麗儀分享一位令她深受感動的長者接觸經歷，「其中有一位婆婆，在一齊學做燈籠時，與我分享自己的故事，回憶起她過中秋的快樂回憶，所以她特別用心製作燈籠，還珍而重之地拿回家。」

鄰舍輔導會東涌綜合服務中心執行幹事任佩華表示，面對香港人口老化，社會對安老服務的需求日漸增加，迪士尼義工隊在過去一年，除了通過電話慰問，疫情下向長者送出暖暖心意，更親身到大澳探訪他們，透過活動保持他們的身心健康。

到長沙灣兒童癌病基金社區服務中心探訪病童

除了關懷區內長者，香港迪士尼表示，多年來與多間醫院和非政府組織合作，透過不同社區項目，陪伴病童面對疾病帶來的挑戰，例如在今個暑假，迪士尼義工隊亦一連四星期舉辦「童樂迪士尼」義工活動，到訪長沙灣兒童癌病基金社區服務中心探訪病童，每個星期都會以不同的迪士尼主題，例如「反斗奇兵」和「獅子王」等，設計及準備各式各樣的遊戲和唱遊活動，還有各種手工藝製作，增加活動的趣味性，與病童分享不同的迪士尼故事。

香港迪士尼樂園度假區親善大使唐俊迪一向熱愛音樂創作及表演，今次就以音樂與病童打成一片，「我透過音樂說故事，與他們連結，鼓勵他們勇敢面對病情。看見小朋友搖動著身體，跟着我們一起唱，是一件十分奇妙的事。」兒童癌病基金服務總監王小慧表示，病童面對治療過程的壓力及後遺症，家人和朋友的陪伴十分重要，迪士尼義工發揮愛說故事及創意無限的精神，為面對漫長治療過程及康復中的小朋友紓緩壓力並帶來無窮歡樂。