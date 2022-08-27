80後霓虹師傅修復舊燈管重製3D月亮：佢哋代表香港最繁盛年代

自屋宇署在2010年起全面實施「小型工程監管制度」，街道上一個個霓虹招牌頓變「僭建物」，十數年間香港「霓虹之城」的美景再不復見；近日再有油麻地裙褂店「冠南華」，兩個屹立逾半世紀、被稱為「最幸福霓虹燈」的招牌因清拆令終被拆卸，不少人大感惋惜。

有保育人士指，隨着霓虹工業陷入低潮，現時全港僅剩下不足十名霓虹師傅。近日他們聯同入行近40年的胡智楷及唯一新入行的80後霓虹師傅，從過往「拯救」到的舊招牌上取出霓虹光管，為中秋節製作3D月亮藝術品。是傳承也是創新，期望人們經過駐足時，會重新愛上一抹霓虹燈影。



（左起）80後霓虹師傅劉浩輝及「街招」聯合創辦人麥憬淮和馮達煒。（張浩維攝）

霓虹燈海成外國電影動畫取景題材 團體保育約110個招牌

曾幾何時，我們走在街上抬頭就能望見五光十色的霓虹燈海，雖然霓虹燈招牌並非香港獨有，卻代表了60、70年代舊香港的繁華璀璨，過往不少外國電影、日本動畫都以此取景。惟自屋宇署在2010年起全面實施「小型工程監管制度」，任何招牌未經該署批准及同意，或根據規定而豎設，均定義為僭建物，而政府亦會定期設定清拆目標，向有關的商戶發出清拆令。



本地招牌保育平台「街招」，在2017年由兩名80後建築師成立。他們指，留意到近年街上的招牌逐一消失，希望利用自身對建築物條例的認識來幫助店舖，例如收到清拆令時應如何處理、是否有可能保留招牌等等。其聯合創辦人麥憬淮（Kevin）指，霓虹招牌對香港城市的立體感很有代表性，過往更有作為地標、路標的功能，而他們至今保育到約110個大大小小的招牌，「收咗嘅招牌燈管，我哋唔想淨係用喺招牌，想霓虹出現返喺條街度，慢慢影響大家鍾意返霓虹、影響返個街景。」

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▼8月16日 「冠南華」兩個大型霓虹燈招牌最後一夜亮燈▼



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收集舊舖招牌蛇王二、鷄記蔴雀製成3D霓虹月亮

近日他們與黃大仙中心合作進行「霓彩映月」主題活動，設計出立體霓虹光管月亮藝術裝置，當中亦使用了過往收集、來自9間店舖舊招牌上的霓虹光管，例如是銅鑼灣「蛇王二」、深水埗星河餐廳、油麻地的「鷄記蔴雀」等。「街招」另一名聯合創辦人馮達煒（Ken）指，是次作品構思了3個多月，當中呈現出滿月、盈凸月、上弦月、娥眉月的月相循環，寄寓本地工藝得以代代傳承、生生不息，「60至70年代，可能係香港霓虹招牌最興盛嘅年代，到及後呢十幾年間，因新法例、新技術例如LED燈嘅出現，以及近幾年嘅店舖結業潮，都令霓虹工業喺香港進入低潮。」

二人提到，現時屋宇署雖有招牌檢核、認證計劃，奈何難度很高，「要一啲原先起嘅招牌去符合新嘅限制，好多時舊招牌連第一關都過唔到……結構上要工程師認證，招牌咁多年前而未必有紀錄，要一位新嘅工程師去做認證係好大挑戰。」他們指，現時歷史建築物有評級制，即使未必符合所有現行的建築物條例，部分都獲豁免保留，認為對一些保養得宜、業主又希望保留的招牌，例如過往「麥文記」麵家的個案，都可以參考這個做法。

新晉霓虹燈藝術家劉浩輝指，從小到大見到滿天霓虹燈影，現時失去也感到可惜。（張浩維攝）

對霓虹招牌在街頭逐漸消失感到可惜

是次活動中直徑兩米的3D霓虹光管月亮裝置，由香港僅存的霓虹燈工藝師傅之一胡智楷，聯同新晉霓虹燈藝術家劉浩輝（Jive）跨代聯手修復及重新製作部分霓虹光管。劉浩輝表示，自己過往從事設計工作，2019年時到台灣向一名霓虹藝術家「拜師」，之後便開始全職做霓虹工作，「鍾意香港呢個地方嘅話，都會留意到喺唔同街道上都有好多霓虹燈招牌，佢係代表香港最繁盛年代嘅一種視覺元素。」

同樣為80後的劉浩輝指，從小到大見到滿天霓虹燈影，現時失去也感到可惜，「由細到大都見到，約朋友時又可以做聚腳點，譬如話『沙嗲王』等，因為好靚一定記得，係大家共同回憶。」他認為，改變政策要政府部門配合，現階段只可個人多做創作，例如將霓虹帶入室內， 也希望更多人用霓虹燈作為創作媒體，將這門傳統工藝好好傳承下去。