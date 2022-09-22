劏房租管生效8個月未曾檢控　團體選十大劏房廈促主動執法

劏房租務管制（租管）條例生效至今8個月，惟差餉物業估價署（差估署）早前公布，署方只接獲業主約4500份「劏房」租約登記、主動巡查只有460個劏房單位，即使業主濫收水電費嚴重，至今仍未有一宗成功檢控個案，被指執法力度成疑。有團體和劏房街坊今天（22日）於葵青區一座大廈天台，以展覽形式展示「全港十大最有巡查價值劏房大廈」，要求差估署更主動執法，保障基層租戶，不要讓租管條例變為「紙老虎」。



有團體和劏房街坊今天（22日）於葵青區一座大廈天台，以展覽形式展示「全港十大最有巡查價值劏房大廈」，要求差估署更主動執法，保障基層租戶。（呂諾君攝）

規管劏房租賃的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》本年1月22日起生效，訂明租期、租金、租住權保障等規定。團體「民間監察政府推行租管陣線」早前在全港十大最多劏房的地區內，向關注劏房團體和居民搜集意見，根據大廈的樓齡、劏房集中度、巡查易達度、環境惡劣度、租金昂貴度和濫收程度，揀選出「全港十大最有巡查價值劏房大廈」。各區大廈在上述六大指標中均有不同評分，上榜的包括：

全港十大最有巡查價值劏房大廈：



荃灣二陂坊2-8號；

葵涌青山公路515-527號；

觀塘雲漢街2-24號；

九龍城土瓜灣道237-239A號；

上環德輔道西93-97號；

大埔安富道1-5號；

灣仔景星里1、3、9及11號；

深水埗鴨寮街190-208號；

西灣河筲箕灣道57-87號；

大角咀太子道西59-77號。



資料來源：民間監察政府推行租管陣線



劏房戶控訴仍有濫收情況

團體成員今日聯同一班劏房居民在一座大台天台，舉行展覽展示該10座大廈的圖輯。其中50多歲的翁先生指，自己從事運輸散工，每月收入約一萬元，獨居在葵青區的劏房已約3年，租金需3,600元。他指，該處一帶衞生環境惡劣、「蛇蟲鼠蟻多」，而業主收取的水費為每立方米15元、電度每度1.5元，疑有濫收的情況，「期望政府起多啲屋，我都50幾歲，排到嗰時我係咪仲喺度（在世）都唔知。」他表示，現時已放棄輪候公屋，曾申請過渡性房屋則未有消息。

另一名劏房居民王先生指，今年已77歲，以綜援維生，而社署雖然提供2,500元的租金資助，惟業主收取3,000元租金，他需自行另付500元，平日生活要節衣縮食。他又指，劏房租務管制未有改善他的生活情況，洗手盆滴水不斷業主拒絕維修，惟他擔心如主動舉報業主會遭不友善對待；他認為差估署只主動巡查460個劏房單位十分不足，「全香港咁大淨係做400幾個，佢哋好『勤力』呀！」

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巡查應在夜間進行接觸住戶

居於荃灣劏房的劉女士則表示，早前到附近劏房視察時，發現差估署只將傳單掛在鐵閘門口，「擺咗唔等於睇到，又得一份，一個人睇到其他睇唔到。」她建議，差估署應於晚上時間、住戶已放工回家時進行巡查，方便接觸租戶了解居住情況，否則巡查形同虛設，亦達不到宣傳的作用。

團體促差估署主動搜證 定期公布違規個案

「民間監察政府推行租管陣線」指出，差估署一直鼓勵租客主動舉報業主違規個案，卻忽視了租客在租務上不平等的關係，因此要求署方加強執法、訂立具體巡查目標及時間表，在巡查時主動搜證、檢控，以及提高巡查透明度，定期公布違規個案的類別（如沒有提交租賃通知書、濫收水電、維修責任問題等）和巡查大廈名稱及數字等等。