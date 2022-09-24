九巴單層電巴今起服務213M　數百巴士迷搶搭　20分鐘安泰邨落藍田

九巴引入的新款比亞迪單層電動巴士後，至今獲批行走7條市區路線，今日起（24日）電巴獲調派到安達臣道發展區的213M線服務。該路線來往安泰邨至藍田站，途經需要上山及落山的路段。

九巴今日為乘搭213M的乘客派發限量襟章及搭乘證書，吸引近600名巴士迷到場搭車。有居於東涌的巴士迷，稱自己今早三四時起床從東涌出發，到場搶乘首航班次。



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600市民輪候首航班次

九巴車隊目前已引入16部比亞迪純電動單層巴士，今起投入服務的213M線，為第7條獲批行駛的新能源巴士的路線，是來往安泰邨及藍田站的循環線。

九巴安排行走213M的電巴班次，在12時半出發首航。在上午11點50分左右，距離首航正式開出尚有40分鐘，現場已大排長龍，數百名巴士迷在場輪候。九巴因應反應熱烈，調派多3部電巴在該線服務，首航班次亦罕有安排兩部巴士共同載客。有負責維持秩序的九巴工作人員表示，「正常嚟講第一日剩係開一部車，睇到啲乘客咁多，又開多架。」

記者登上首航班次的電巴，車輛從安泰邨開出，路線行經需要上山及落山的路段，但電巴整體表現平穩，車內幾乎無機械噪音，惟車內冷氣不算太涼。首航班次約20分鐘後到達藍田站，據統計，首班車上落客量共120人次，高峰期約600名市民輪候搭車。

巴士迷陳先生：朝早三四點起身從東涌嚟

據九巴透露，每部單層電巴載客量為81人，充電時間約1小時40分鐘，續航力約200公里。今日九巴向乘搭213M電巴的乘客，派發限量襟章以及一張搭乘證書。

輪候乘坐電動巴士的人龍中，聚集著不少巴士迷。「排頭位」的是19歲的陳先生，他表示，今日十分興奮。陳先生指，已愛好巴士9年，他今日早上三四時起床，從東涌乘搭巴士到安泰邨等候乘坐首航班次。他表示：「我隨時都會喺Facebook或者IG留意有冇巴士首航信息，如果有，我都一定唔會錯過。」

劉同學亦是巴士迷，今早7時起床後，便到場排隊搭坐首航班次。他表示：「綠色巴士都幾環保，之後應該都會經常坐。」