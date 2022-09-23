過渡性房屋｜首個項目南昌220結束　一家三口仍未上樓：政策失敗

政府近年推展過渡性房屋計劃，冀能讓劏房戶在上樓前能有喘息空間，惟本港首個組合社會房屋「南昌220」的租約，於周五（23日）屆滿，但仍有住戶無法「上樓」入住公屋，頓失安居之所。

其中一名住戶Irene（化名）一家三口，兩年前從龍蛇混雜又殘破不堪的劏房，遷進「南昌220」小窩居，輪候公屋逾七年，他們一度以為能「順利過渡」，惟美夢無法成真，一家人仍上樓無期，亦未能銜接到同區其他社會房屋項目，有學習障礙的兒子難以毅然轉校。她坦言有想過要重返劏房，惟租金已較幾年前大幅攀升難以負擔。面對搬遷大限日漸逼近，直言會一直住至被趕走為止。成為首個組合屋「白老鼠」，Irene直言政策失敗：「第一個組合屋（完約搬遷）你都安排唔到，你後面有咩？你起咁多有乜用？」



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本身嚟到組合屋，其實我哋本身係有希望，本身嚟呢度係有希望㗎嘛，本來就好期盼，咁但係你𠵱家叫我哋落返劏房，仲慘過我一直住劏房啦，我一直住劏房冇所謂。 南昌220住户Irene

Irene一家三口兩年前，從深水埗「唐九樓」遷入「南昌220」，當時輪候公屋已滿五年的他們，以為兩年租住期屆滿後便可以「上樓」，從此告別不堪的劏房生活。

從160平方呎的板間房，「升級」走進近300平方呎的小窩居，患有「小兒多動症」和專注力不足的兒子終於有空間「郁動」：「如果住返劏房…佢會好唔適應、好唔習慣，佢成日都跳來跳去，活動空間需要大啲。」

▼「南昌220」示範單位▼



搬到「南昌220」前，Irene居住的劏房龍蛇混雜，鄰居不乏「癮君子」，兒子三番四次被嚇怕，「有白粉友佢見到就好驚囉，好驚返學嗰陣。」

即使如此，她都不敢輕言搬走，擔心難以再找到價錢相宜的「有瓦遮頭」。直至兩年前，片瓦「穿窿」不能再遮風擋雨，兒子被天花滲漏的水滴到身上濕透，才揭發假天花上滿布裂縫，Irene黯然地說：

我哋每一次落雨，喺正床上面滴水，即係裂咗滲水，我哋冇辦法都要搬。 南昌220住户Irene

本港首個「組合社會房屋」、由恒基地產借地予社聯興建的「南昌220」2020年入伙，租約為期兩年至今年9月屆滿。（社聯提供）

小窩居兩年租住期將於本月底屆滿，「上樓」夢落空，「真係住咗兩年喇，我哋真係足足係（輪候公屋）7年喇，今年係第7年1個月，但我哋連主任都見唔到。」她更是唯二仍未有安居之所的住戶之一，眼見鄰居一個又一個搬走，但市區過渡性房屋三人單位供不應求，她無法調配的市區其他單位。

遷出大限迫近，Irene愈來愈焦急、徬徨，東華三院僅提出可為她安排到元朗同心村，惟其有特殊學習需要的兒子在深水埗讀書，難以長途跋涉上學，更難的是要重新適應新環境，日後亦難以跨區到深水埗繼續現有的訓練，為兒子的治療之路增加更多障礙。

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重返劏房成為Irene唯一選擇，惟劏房租金在短短兩年內已飊升：「𠵱家180呎，真係放一張床、一個雪櫃、洗衣機，已經唔係有𨋢嗰啲啦，仲要唔係好好，係6,800蚊租金，加埋水電…如果我哋住就要8,000啦，咁對於我哋一般萬六七蚊嘅家庭嚟講，真係好吃力。」

▼劏房居住環境▼



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清拆之期迫在眉睫，Irene走投無路下，曾聯同社區組織協會在房屋局局長何永賢初上任落區探劏房戶時，就過渡性房屋問題表達意見，但訴求一直未得到回應。她無法找到地方「落腳」，只能與現居單位共進退，「我唔搬走㗎喇，剩係呢舊數你都好吃力啦？一萬三千幾個（劏房）按金，咁你唯有調我走，睇下你安排邊度。」