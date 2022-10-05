共創明Teen︱馬會撥款1000萬元支援　薦員工成友師　邀學員訪大館

備師友配對及財政支援元素的政府共創明Teen計劃本月正式啟動，香港賽馬會今日（5日）宣布透過馬會慈善信託基金審批撥款1,000萬港元支持共創明Teen計劃，除了撥款，馬會亦會邀請參與計劃的學生參觀大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，讓學生與管理層交流，同時已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對學員分享人生經驗，期望能擴闊學生視野，協助發掘不同範疇的事物。



共創明Teen計劃學員可參觀大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，擴闊視野。（香港賽馬會提供）

由政務司司長領導的跨部門行動小組，通過政、商、民合作推行共創明Teen計劃，學員對象是來自弱勢社群家庭、尤其是居住在劏房的中一至中三學生，第一期名額2,000個，為期一年，即由本月起至明年九月，除了師友配對，每名學員獲發5,000元的啓動資金，在友師指導下使用，而成功完成計劃後另有5,000元獎學金。

馬會行政總裁應家柏：青年發展不應受家庭背景所限

馬會今日宣布透過其慈善信託基金審批撥款1,000萬港元支持共創明Teen計劃，行政總裁應家柏表示，青年人發展不應受家庭背景所限，最重要是給予他們學習的機會，因此馬會很樂意支持共創明Teen計劃，而馬會一直透過支持各類青少年項目，為青年人提供平等學習機會，開拓多元出路。

邀請計劃學員參觀大館 、公眾騎術學校等設施 推薦員工成爲友師

馬會指，共創明Teen計劃包含三大元素，分別是師友配對、個人發展規劃及財政支援，因此除了撥款，馬會亦會邀請參與計劃的學生參觀大館 — 古蹟及藝術館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，並與管理層交流分享，了解馬會發展。同時，馬會已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對的學員分享人生經驗，並期望透過上述支援擴闊學生視野，讓他們發掘不同範疇事物。

▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼

