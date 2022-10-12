匡智松嶺二校爆疫停課　影片揭校長除口罩「自由行」　無填體溫表

大埔特殊學校匡智松嶺第二校繼爆出懷疑虐兒個案後，再鬧出「爆疫Hea測」醜聞。衞生署上月28日公布匡智松嶺第二校因出現集體染疫，全校需停課7天，有教師提出三大指控，踢爆校舍爆疫前防疫措施散漫，包括沒有要求教師每日完成快測後提交陰性結果相片證明，有校方高層其身不正，拒絕每日填寫體溫申報表外，更有影片看到她公然除下口罩在校舍內四處「自由行」，與教職員近距離交談，涉嫌違反教育局《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》 ，矛頭直指校長房湘雲。



教育局證實已接獲有關投訴，已責成辦學團體及學校嚴肅跟進，並要求學校提交相關調查報告供當局跟進。



大埔匡智松嶺第二校早前發生懷疑虐待學童事件，目前正在調查當中。(官網圖片)

大埔匡智特殊學校9月爆疫 全校停課7天

根據衞生署9月28日公布，學校合共呈報388宗個案，有7間學校班級要停課，當中匡智松嶺第二校全校共8班，有6班出現確診個案，需要全校停課7天。

根據教育局預防2019冠狀病毒病學校健康指引， 全體教職員及學生新學年返校前每日回校前要做快測，檢測陰性才可回校，而全體教職員(教學及非教學人員)，需每天快測外及測量體溫。

有離職教師表示，未發生疫情之前，學校疫情期間斷斷續續出現感染個案，對上一次為8月3日，其中一個校舍「樂家」有教職員確診，校方在群組要求曾到過樂家工作的教師進行快測後，必須上載快測陰性結果相片至群組內，其後亦有要求教師每日自行進行快測，但此後未有再要求上載相片以作證明，一直至全校爆疫停課後的本周一（10日），校方發電郵通知所有教職員，由周二（11日）起所有人員進行快測後填寫Google form以作確認。

教師提三大控訴 校方高層防疫態度散漫

除了防疫措施散漫外，該名教師指控有學校高層長期未有依照教育局指引每日測量體溫，她以7月為例，由於疫情推遲上課日日期，該月未有放假，師生如常上課。而她提供該月體溫測量記錄表，可見全部教職員除了8、16、23、30日沒有填寫體溫記錄外，其餘大部分人均有填寫體溫申報，唯獨「房湘雲校長」一欄，由7月3日至30日均未有寫上任何體溫數字。

她又提供一段在校舍拍攝的手機短片，聲稱事發於新學年9月1日開學至9月27日前爆疫的其中一天上課天，一名教職員手持膳食玻璃盒，沒有戴上任何口罩，逕自在校舍公共走廊上行走，並趨前向一名戴上口罩的教職員談話。教師聲稱片中沒有戴上口罩的女子正是女校長房湘雲，直指她違反教育局防疫指引中有關正確使用口罩規定：「基本上，教職員及學生在校舍範圍內、交通工具上及人多擠迫的環境中，都必須時刻戴上貼面的外科口罩，以減少病毒傳播的風險。」要求教育局及相關執法部門嚴查。

資料顯示，大埔匡智松嶺第二校校長為房湘雲，她由去年11月至今年5月，在匤智會專欄「校長的話」發文，多次表達對教職工作及疫情議題的關注。

教育局已接獲有關投訴 責成辦學團體及學校跟進

教育局證實早前已接獲有關投訴，已責成辦學團體及學校嚴肅跟進，並要求學校提交相關調查報告，以供教育局跟進。

發言人表示，所有學校包括特殊學校，均須嚴格執行教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的 《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》所載的各項衞生防疫措施，包括所有人士在校園內均須時刻戴上口罩、確保師生每天回校前量度體溫及完成快速抗原測試。

大埔特殊學校匡智松嶺第二校早前揭發多名學童懷疑遭虐待，包括用外套笠頭至少10分鐘、用口水肩強行蓋臉、長期紮手致瘀傷等，教育局本月2日實早前涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生，已責成有關辦學團體及學校嚴肅跟進，警方亦正跟進部份個案，未有作進一步評論。匡智會其後在社交平台引述涉案學童家長反駁指控，聲稱長期包手等措施事先獲家長同意及醫生簽署批淮，對保護孩子的措施被說成虐兒感到震驚。

匡智會：已成立獨立調查小組調查

據悉，警方必須確認有人報案及提供影片，證明影片的事發地點及日期，才能立案跟進是否有人違反在公眾地方的防疫規定。至於涉嫌虐待學童的指控，新界北總區重案組仍在接手調查中，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。

匡智會回應校方早前成立了一個由校外人士領導的獨立調查小組，小組正就教職員對學生的不當行為、學校行政管理(包括防疫措施執行) 、宿舍運作及學生的私隱資料被不恰當地披露等範疇進行調查，稍後會向法團校董會報告。