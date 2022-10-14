港人每7人便有1人患精神病　新生會辦藝術展覽提供小休空間

根據政府精神健康普查統計，本港約700萬人口，約100萬人出現焦慮、抑鬱等一般精神問題，平均每7人就有人有精神病。新生精神康復會為紓緩港人都巿緊張節奏，與藝術家聯手打造「身、心、靈」展覽，設有三個互動裝置展區及一人藝術工作坊，為公眾造心靈小休空間，從而紓緩情緒及減少壓力，促進身心靈健康。



新生會明日（15日）起至本月21 日假青衣城 1 期舉行「330小休息 X 藝術」展覽，與本地多媒體藝術家攜手合作打造全新的雕塑藝術裝置，場內更設有三大展區，第一站從「身」出發，心靈健康的先決條件必須要有強健的體魄，大家可透過互動式螢幕與「虛擬導師」一起輕鬆進行伸展活動，身體力行，調和身心；第二站從「心」出發,新生會與精神健康推廣計劃的「陪我講 Shall We Talk」合作邀請了知名藝人及本地運動員錄製心靈絮語，公眾透過場內小型喇叭裝置，細聽他人心聲，體會交流時帶來的喜悅，以分享連繫彼此，拉近人與人之間的距離；第三站從「靈」出發，走進小型花園仿如置身於森林世界，鼓勵公眾學習以五感細味當下，從環境中探索自我，與大自然建立聯繫。

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除了三大展區，場內還設有藝術作品如新生會旗下庇護工場的復元人士創作的畫作、本地手製簇絨工藝，同時還舉行「一人藝術空間」自助工作坊，包括多肉盆栽、乾花浮游花擺設、馬賽克杯墊及手編花杯墊 ，讓公眾體驗如何通過手作活動享受當下，成為心靈快樂的泉源。

有興趣者可自行到場參觀，唯獨一人藝術空間需預先在網上報名，額滿即止，有興趣巿民可在瀏覽https://bit.ly/3AZcK1t進行網上預約。