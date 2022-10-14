私營院舍保健員老齡化年逾71歲　疫下人手不足「兩條線」照返工

第五波疫情之下，60歲或以上長者佔死亡個案逾九成半，其中安老院舍和殘疾院舍院友佔死亡個案逾5成，站在最前線員工不但面對集體染疫風險，還要面對生離死別之痛。有瑜伽女教練因疫情轉職私營院舍保健員，第五波疫情致約100名長者全體染疫，20多名員工先後中招，她仍在「陽性」居家隔離期間，因人手不足「兩條線」孤身上陣，親眼見證長者在其懷中逝世，「量血壓量都唔到，救護車又未嚟到，畀氧氣都唔得，好似地獄咁大家好絕望，唔知邊個救我哋。」有非政府組織調查發現私營安老院舍逾15%員工年逾60歲以上，最老超過71歲，只能安排較輕量工作，「打支針都手震腳震」，促請政府增撥資源吸引年輕人入行。



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私營院舍60歲以上員工佔15.2% 最老71歲以上

明愛荔枝角職工中心，今年8至9月訪問105名現職深水埗區私營安老院舍的前線員工，全部任職保健員或護理員，佔比最大年齡層為51至60歲，約有42.9%，60歲以上員工則佔15.2%，最年老的4名受訪者年逾71歲或以上，有66.7%受訪員工每天工作時數為12小時，其次為11小時（21%）。

調查發現，第五波疫情來襲期間，排除沒有回答的受訪者，有50.6%受訪員工指院舍人手不足，最嚴重情況一名員工照顧50名長者；39%指疫情高峰期不能返家只能留在院舍，而連續工作的中位數為14天，有受訪者最長連續工作40天仍未有放假休息，甚至有28.6受訪者確診新冠肺炎後仍要照顧長者，突顯第五波疫情之下私人安老院舍人手不足的窘境。

48歲的阿詩擁有6年瑜伽教練資格，因疫情停班沒有學員，曾是聖約翰救傷隊成員的她去年考取保健員資格，轉而任職私人安老院舍保健員，負責為院友洗腎、打針、餵藥、量血壓等健康監測工作，每天工作11小時，至今年2月起第五波疫情開始，全院約100名院友集體染疫，她亦告率先中招居家隔離，直至第5日仍然陽性的狀況，獲老闆致電告知「院舍員工中晒無人返工」，結果她快測「兩條線」孤身上陣，與老闆輪流照顧確診陽性的長者。

48歲阿詩(中)2016年任職瑜伽教練，去年轉任私人院舍保健員，第五波疫情見證院舍長者全體染疫，更有部分患者趕不及到醫院，在院舍內離世。(莫家文攝)

親睹院友趕不及救治在院舍離世 保健員：好絕望好徬徨

她慨嘆，由政府發現院舍人手不足問題，再提出額外津貼及替工減輕院舍壓力時，已經是瀕臨爆煲時期，她試過每日工作12至13小時，連續工作10多日才有一日獲替工頂上，「 返8、9點，到9點、10點先放工，連返十幾日，又有同事離職，十幾日先搵到替工，唔知下個放假幾時放得到。」而物資及人手嚴重缺乏，她親眼目睹院友在院舍內離世，「100個院友當中，有10幾個返唔到嚟離世，試過見住院友喺院舍離開，同佢量血壓量唔到，救護車又未嚟到，畀氧氣都唔得，好似地獄咁大家好絕望，唔知邊個救我哋，好絕望好徬徨。」

她又稱，由於院舍人手老年化，最老保健員年逾70歲，「（社署）話就要有足夠人手，但只係個虛位嚟，佢哋只能配藥，打針都手震腳震…望落去都唔知佢係院友定係員工。」工時長身體疲累，無法在工餘時間運動，加劇身體勞損令她決心辭職，獲老闆挽留至下一任保健員上任，才正式離開院舍。

（社署）話就要有足夠人手，但只係個虛位嚟，佢哋(年老保健員)只能配藥，打針都手震腳震…望落去都唔知佢係院友定係員工。 48私營院舍保健員阿詩

25歲私營院舍保健員阿雪講述親自目睹長者在院舍內由生存走向死亡的一刻，一度哽咽無法言語。(莫家文攝)

機構促請政府制訂長遠政策吸引新人入行

25歲的阿雪屬行內鮮見的最年輕保健員，她入行兩年半，直指部分保健員年紀高達70至80歲，已跟不上每日工作11小時以上的強度，疫情期間不斷增加工作時數，甚至有員工染疫後未康復自願上班照顧染疫長者，仍阻不了院友在院舍內離世，「疫情時段返13個鐘，有14日無放過假，個天好黑，睇唔到希望。」她說至中途想到離世院友一度哽咽。雖然面對很多生離死別，但她相信安老行業有前景，加上能幫忙老人家，決意留下發展，她促請政府盡早解決院舍人手不足問題，提升合理待遇以吸引本地人加入，而非一直尋求外勞加入巿場。

明愛註冊社工黃小慧表示，七萬多名需要入住安老院舍的長者當中，有半數宿位由私營院舍提供，前線工作的員工提供重要照顧角色，但不被重視，人工低工時長，心理壓力巨大，疫情期間她們願意留守院舍，不想長者冇人照料，讓基層醫療服務不致拖垮，然而私營院舍前線護理職系的薪酬待遇、人手比例、工作時數及環境遠遠追不上津助院舍或政府院舍，建議政府制訂院舍工作的標準工時、為私營院舍提供輔助工具、為院舍護理員提供減壓或紓緩勞損活動小組、持續提供抗疫津貼至疫情完結，長遠制定政策以吸引新人入行。