私營院舍保健員老齡化年逾71歲 疫下人手不足「兩條線」照返工
第五波疫情之下，60歲或以上長者佔死亡個案逾九成半，其中安老院舍和殘疾院舍院友佔死亡個案逾5成，站在最前線員工不但面對集體染疫風險，還要面對生離死別之痛。有瑜伽女教練因疫情轉職私營院舍保健員，第五波疫情致約100名長者全體染疫，20多名員工先後中招，她仍在「陽性」居家隔離期間，因人手不足「兩條線」孤身上陣，親眼見證長者在其懷中逝世，「量血壓量都唔到，救護車又未嚟到，畀氧氣都唔得，好似地獄咁大家好絕望，唔知邊個救我哋。」有非政府組織調查發現私營安老院舍逾15%員工年逾60歲以上，最老超過71歲，只能安排較輕量工作，「打支針都手震腳震」，促請政府增撥資源吸引年輕人入行。
私營院舍60歲以上員工佔15.2% 最老71歲以上
明愛荔枝角職工中心，今年8至9月訪問105名現職深水埗區私營安老院舍的前線員工，全部任職保健員或護理員，佔比最大年齡層為51至60歲，約有42.9%，60歲以上員工則佔15.2%，最年老的4名受訪者年逾71歲或以上，有66.7%受訪員工每天工作時數為12小時，其次為11小時（21%）。
調查發現，第五波疫情來襲期間，排除沒有回答的受訪者，有50.6%受訪員工指院舍人手不足，最嚴重情況一名員工照顧50名長者；39%指疫情高峰期不能返家只能留在院舍，而連續工作的中位數為14天，有受訪者最長連續工作40天仍未有放假休息，甚至有28.6受訪者確診新冠肺炎後仍要照顧長者，突顯第五波疫情之下私人安老院舍人手不足的窘境。
48歲的阿詩擁有6年瑜伽教練資格，因疫情停班沒有學員，曾是聖約翰救傷隊成員的她去年考取保健員資格，轉而任職私人安老院舍保健員，負責為院友洗腎、打針、餵藥、量血壓等健康監測工作，每天工作11小時，至今年2月起第五波疫情開始，全院約100名院友集體染疫，她亦告率先中招居家隔離，直至第5日仍然陽性的狀況，獲老闆致電告知「院舍員工中晒無人返工」，結果她快測「兩條線」孤身上陣，與老闆輪流照顧確診陽性的長者。
親睹院友趕不及救治在院舍離世 保健員：好絕望好徬徨
她慨嘆，由政府發現院舍人手不足問題，再提出額外津貼及替工減輕院舍壓力時，已經是瀕臨爆煲時期，她試過每日工作12至13小時，連續工作10多日才有一日獲替工頂上，「 返8、9點，到9點、10點先放工，連返十幾日，又有同事離職，十幾日先搵到替工，唔知下個放假幾時放得到。」而物資及人手嚴重缺乏，她親眼目睹院友在院舍內離世，「100個院友當中，有10幾個返唔到嚟離世，試過見住院友喺院舍離開，同佢量血壓量唔到，救護車又未嚟到，畀氧氣都唔得，好似地獄咁大家好絕望，唔知邊個救我哋，好絕望好徬徨。」
她又稱，由於院舍人手老年化，最老保健員年逾70歲，「（社署）話就要有足夠人手，但只係個虛位嚟，佢哋只能配藥，打針都手震腳震…望落去都唔知佢係院友定係員工。」工時長身體疲累，無法在工餘時間運動，加劇身體勞損令她決心辭職，獲老闆挽留至下一任保健員上任，才正式離開院舍。
（社署）話就要有足夠人手，但只係個虛位嚟，佢哋(年老保健員)只能配藥，打針都手震腳震…望落去都唔知佢係院友定係員工。
機構促請政府制訂長遠政策吸引新人入行
25歲的阿雪屬行內鮮見的最年輕保健員，她入行兩年半，直指部分保健員年紀高達70至80歲，已跟不上每日工作11小時以上的強度，疫情期間不斷增加工作時數，甚至有員工染疫後未康復自願上班照顧染疫長者，仍阻不了院友在院舍內離世，「疫情時段返13個鐘，有14日無放過假，個天好黑，睇唔到希望。」她說至中途想到離世院友一度哽咽。雖然面對很多生離死別，但她相信安老行業有前景，加上能幫忙老人家，決意留下發展，她促請政府盡早解決院舍人手不足問題，提升合理待遇以吸引本地人加入，而非一直尋求外勞加入巿場。
明愛註冊社工黃小慧表示，七萬多名需要入住安老院舍的長者當中，有半數宿位由私營院舍提供，前線工作的員工提供重要照顧角色，但不被重視，人工低工時長，心理壓力巨大，疫情期間她們願意留守院舍，不想長者冇人照料，讓基層醫療服務不致拖垮，然而私營院舍前線護理職系的薪酬待遇、人手比例、工作時數及環境遠遠追不上津助院舍或政府院舍，建議政府制訂院舍工作的標準工時、為私營院舍提供輔助工具、為院舍護理員提供減壓或紓緩勞損活動小組、持續提供抗疫津貼至疫情完結，長遠制定政策以吸引新人入行。
疫情時段返13個鐘，有14日無放過假，個天好黑，睇唔到希望。