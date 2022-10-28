美都餐室停業四個月今第三度復業　新舊食客即光顧打卡

坐落油麻地廟街72年歷史、曾成為無數港劇及電影取景地的美都餐室，因疫情關係，分別於今年3月及7月兩度停業。7月上旬第二度停業時，店家在門口貼出告示用六種語言向公眾告別「係咁先啦，下次再見。」未公佈重開時間。暫別近四個月後，美都餐室今（28日）第三度重開，告示寫着「講過我哋一定會再見」。



美都餐室第三度復業吸引市民前去打卡，隨着華燈初上，璀璨的霓虹燈牌亮起，吸引路人駐足攝影。這天傍晚，有少年時期便經常用零用錢吃美都餐室的中年人簡先生，亦有攜家人特意從港島初體驗的梁先生，還有對香港充滿感情、體驗經典取景地的印尼外傭Mia，都趕在重開之日來光顧。



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食客指少了菠蘿包等經典食物

當日傍晚，有少許食客前去吃下午茶。現場所見，樓下大堂幾乎無人，但樓上窗戶可見到食客身影，間中有食客從下樓埋單。

簡先生在美都餐室停業的幾個月裡感到失落，便在復業首日來吃下午茶。「我坐幾個字就走了，主要係飲杯嘢，回味下個感覺。」簡先生並不住在附近，特意從住所前來打卡，臨走前還給餐廳拍了照片，但遺憾發現少了菠蘿包等經典食物。

港島居民專程過海體驗懷舊感覺

梁先生與女兒則是從港島來到油麻地，首次打卡。女兒表示不了解這間餐廳，只是因為爸爸感興趣便陪伴過來。梁先生早前便留意到美都餐室，覺得很特別，但沒想到停業，今日專程體驗懷舊的感覺。梁先生說：「香港可以保留多啲類似餐廳」。

Mia來自印度尼西亞，在香港居住11年，操著不算流利的粵語，對香港充滿感情。「睇到好多電視同埋movie（電影）係呢度（取景）」，今日剛好放假，便前來初體驗，計劃帶朋友再來。

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舊冰室格局成打卡勝地 因疫情打擊今年兩度停業

1950年開業的油麻地廟街美都餐室，一直保留六、七十年代舊冰室格局，曾經是港劇如《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》及電影的取景勝地，成為中外旅客慕名到訪的打卡勝地， 然而新冠疫情打斷本港自由行盛況，連帶美都亦因此受影響生意大減。

今年2月底，第二代接班人黃醒芬曾承認3月1日起將會暫停休業，直至5月才會重新開放。然而好景不長，美都餐室7月上旬經歷第二度關閘停業，門口貼出一份通告，分別以日語（Sayonara）、意大利語（ciao）、西班牙語（Adios）、法語（adieu）、及中英語說「再見」，並以中文寫出「係咁先啦 下次再見 拜拜」，未再交待會否重開，只在文末稱「有緣 我哋一定會再見」。