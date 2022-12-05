大坑舞火龍總指揮陳德輝逝世　舞龍50年推動設立文化館

大坑舞火龍承傳人及總指揮陳德輝於昨日（4日）疑心臟有事失救，最後與世長辭。人稱「輝哥」的陳德輝，在大坑土生土長，由20多歲起已成為大坑舞火龍的承傳人及總指揮，一「舞」就是50年，見證着大坑區的變遷，帶領大坑舞火龍成非物質文化遺產，今年6月推動成立的「大坑火龍文化館」也正式開幕。



+ 1

上月作最後一次舞火龍表演 將辦追思會

輝哥最後一次在公眾前表演是今年11月20日，率領大坑舞火龍團隊在大館落力演出。無論是現場觀眾還是看網上直播的人士都非常興奮，畢竟已差不多3年沒有看過這麼震撼的舞火龍表演了。

但又有誰會想到這次會是輝哥最後一次帶領團隊演出？大坑坊眾福利會副理事張國豪將繼任輝哥，成為大坑舞火龍的承傳人及總指揮，「會將這個香港獨有文化及輝哥的精神薪火相傳下去，大坑火龍文化館亦將設有關於輝哥生平的展覽。」大坑坊眾福利會其後亦將為輝哥舉行追思會，讓公眾可對輝哥作最後致敬。

大坑土生土長 帶領大坑舞火龍成非物質文化遺產

在大坑土生土長的輝哥，自小已參與舞火龍活動，每年中秋前夕都會率領大坑坊眾福利會到香港法定古蹟蓮花宮，進行開光儀式，祈求舞過火龍後，合家平安，丁財兩旺。由輝哥帶領的大坑舞火龍，更在2011年正式成為國家級非物質文化遺產，可謂功不可沒。