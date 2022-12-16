結業餐廳2022｜7間咖啡店和餐廳將結業　食客深感不捨和可惜

【結業餐廳2022】疫情持續蔓延，不少餐廳食肆面臨經營危機。2022年即將過去，已有多間餐廳宣布要結束營業，最新宣布結業的餐廳包括樂景、食口福港式快餐店、志光麵、筲箕灣壹碗壹碟，而咖啡店則有Brew Note Coffee Roaster、Café Corridor、Hami Harmony等。不少食客表示深感不捨和可惜，大家絕對要把握機會在餐廳結業前去告別！

結業餐廳【1】樂景快餐店—— 明年2月

屹立於灣仔逾40年的樂景快餐店，主打港式生炸雞髀、手打漢堡、扭紋薯條等，價格貼地，是不少街坊及「打工仔」的恩物。老闆因感年事已高而決定於明年2月正式結業。不少食客均表示可惜，認為老店陪伴很多人過度不少歲月，因而深感不捨。

結業餐廳【2】食口福快餐店—— 明年1月19日

港式快餐店「食口福」位於葵涌石籬和宜合道58號地下，至今已開業超過40年。港式快餐店將於來年1月19日正式光榮結業，店內亦已貼出結業通知。食客表示店內的炸雞脾和薯條，令人一試難忘，而店內仍保留上世紀七、八十年代的快餐店佈置風格。

結業餐廳【３】志光麵——農曆新年前

志光麵位於大角咀角祥街35號，開業近兩年，主打豬膶米、醉雞卷、手工餃子等菜式，出品做得用心有誠意，向來也不乏支持者。但近日店主在社交專頁透露，經營環境面臨不少困難，將會於農曆新年前會暫停營業。

（圖片來源：志光麵檔FB）

結業餐廳【４】壹碗壹碟——12月31日

位於筲箕灣東大街的壹碗壹碟宣布店舖於12月31日租約期滿後將結束營業，將原班人馬轉往台北開店。至於屬下的香港網店E-BUY業務則暫時會繼續營業。

（圖片來源：壹碗壹碟）

結業餐廳【５】Brew Note Coffee Roaster——聖誕節前夕

位於北角堡壘街的Brew Note Coffee Roaster於2014年7月開業，其時北角幾乎找不到任何咖啡小店。本月於社交平台宣布將於聖誕節前夕與大家正式告別，結束近8年的營運。

結業餐廳【６】Café Corridor—— 明年1月31日

Café Corridor位於銅鑼灣羅素街26號A地下， 本月在社交平台宣布將營業至1月31日。店內特別在於不提供WIFI，目的是要讓客人放下電子產品，好好享受咖啡和朋友們相處的時刻，而店內亦放置了一些書本，免費供客人借閱。

結業餐廳【７】Hami Harmony—— 明年1月2日

Hami Harmony位於旺角西洋菜北街161號，開業近八年，以牛油汁蜆肉炒南丫島蝦米、自製通心粉等創作菜聞名。在日前宣佈將於明年1月2日正式結業。店主在社交平台解釋除了私人理由外，防疫措施及長期人手問題亦導致長期經營困難。