【港招牌】霓虹招牌漸褪色　轉換形式繼續發光發亮

雹虹招牌是香港特色之一，雖然已經漸漸被拆走，但亦有不少人希望可以保育這種懷舊香港文化。專門製作香港招牌、耀華製作室接班人李健明就在《你看港街招牌》中介紹了香港的雹虹招牌，說雹虹招牌象徵消費文化，一來多由資本雄厚或是晚間營業的商店使用，二來亦需要有超高的技藝才可以做得到。他指過去彌敦道一片燈海，蔚為奇觀，可是在政府近年的嚴格管制之下，已經不可以再見到。 雖然雹虹招牌買少見少，有師傅已經幾年沒有再造新招牌，但雹虹燈光比取而代之的LED招牌來得柔和，仍然受到歡迎。而在內地更已經有人製造小型的精美雹虹招牌，用作擺設，相信未來雹虹招牌仍然可以發光發亮。

【你看港街招牌】香港的霓虹招牌一直都十分出名。（非凡出版提供）

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以下是《你看港街招牌》的內容節錄：

霓虹燈在上世紀初出現，並於二十年代傳入中國上海，照亮了這個中國最繁盛的城市，一九四六年周璇《夜上海》一曲，唱出了當年的景象。與此同時，香港政府的宣傳品中已有提及霓虹招牌，三十年代香港設有霓虹工場。後來中國發生巨變，不少大陸資本及技術都轉移到香港，霓虹燈在香港得以大放異彩。

消費文化的象徵

霓虹燈招牌象徵的是消費文化，常見於資本雄厚的大商店，例如銀行、金舖、酒樓、百貨公司等；晚上營業的行業，更理所當然地使用霓虹招牌。酒吧、舞廳、夜總會等紙醉金迷的地方，都廣泛地使用霓虹招牌。因為霓虹顯眼醒目，一些預算極為充裕的國際大品牌，都會在大廈天台或立面，建立巨幅廣告，足以照亮維港兩岸。也因為霓虹在夜間發亮的特質，我們大概也不會在學校、社福機構、政府機構、老人院找到霓虹的蹤跡吧。

製作霓虹光管，涉及高超的工藝。簡單來說，就是工人將玻璃管加熱，屈曲成所需的圖案及文字，再將玻璃管兩端封好，抽走空氣及加入不同氣體，用作發出不同顏色的光線。我問過一位前霓虹燈師傅，他說如果霓虹燈製作精良的話，可以使用十多年而不用更換，頂多是可能火牛或供電部分老化導致霓虹管不發光，只需更換相關部分，便可以修理好。這樣一來，霓虹燈其實比 LED 壽命長得多，而且 LED 一旦某小部分燈珠出問題，便需整幅更換；霓虹燈只需更換出問題的部分便可，相比起來，維修費用其實不會比 LED高。

【你看港街招牌】霓虹燈製作過程。（非凡出牌提供，圖片鳴謝：梁耀成先生，長春社文化古蹟資源中心）

香港有霓虹燈，世界其他地方也有霓虹燈，當中最具代表性的，可算是拉斯維加斯了。當然，兩地的霓虹各具特色，拉斯維加斯霓虹面積巨大，用色誇張，而且閃爍不斷，令人看得眼花繚亂。香港受制於街道狹窄，除了面對維多利亞港或大街的巨幅廣告牌，招牌面積都不會像外國那麼大。而且為求吸引別人注意，很多招牌都是從建築物牆壁上伸出馬路，在昔日彌敦道形成一片燈海，蔚為奇觀。可惜近年來因為政府嚴格管制招牌，這種令香港引以為傲的璀璨景觀，已不再復見了。

各地招牌都會有字，而香港霓虹燈上的招牌字，成為了它們獨特的標記。上世紀九十年代以前，霓虹招牌上的字，大都以書法毛筆字為主，當中當舖，金舖及麻雀館上的北魏字體，風格誇張有力，符合香港人直白硬朗的性格。近年來也多了電腦字體的霓虹招牌，雖然稍欠味道，但配合霓虹這種獨特的光線，仍相當有特色。

【你看港街招牌】近年有霓虹招牌與LED招牌同時出現。（非凡出版）

霓虹外型

至於外型方面，霓虹招牌也是極為豐富的，不像街坊招牌般單調。由最基本的方形或圓形等幾何形狀，到配合招牌圖案設計的不規則圖形；或者是源自上世紀的 Art Deco 風格，簡約線條的圖形等等，不少霓虹招牌外觀令人難忘。例如已拆卸的「森美餐廳」的牛形招牌，現在已由博物館所收藏。

現時香港的霓虹招牌已買少見少，拆卸速度之驚人，令人咋舌。有霓虹師傅向我透露，已有兩三年沒有製作過室外的霓虹招牌了。另外，香港的剩下來霓虹燈師傅已經很少，加上霓虹工場佔地不小，基於租金昂貴，有些師傅已轉行，放棄工場，改為從事安裝工作。但同時本地的霓虹工場的數量，現已屈指可數了。

霓虹燈那獨特的光線，在漆黑中顯眼醒目。相比LED，卻顯得比較柔和，因此很多人仍然鍾愛霓虹燈那種獨特的感覺。雖然外牆霓虹燈需求已十分少，但近年來霓虹燈已轉為高貴典雅的室內裝飾，需求亦有所回升，情況就像黑膠唱片一樣，主要用途就是供人懷舊一番。

最近到了廣州一轉，看到當地的招牌工場，亦有生產霓虹燈，而且製作相當精美，也能造到將霓虹招牌室內化及微型化。燈管亦比以前看到的要幼細，可以製作更小更複雜的圖案。雖然現時製作霓虹燈仍然依賴手工，未有出現新的技術協助製作，但因為霓虹燈在中國大陸亦有需求，所以在可見將來，霓虹燈這種招牌將會繼續發光發亮，照亮香港這個不夜城。

↓↓↓ 香港另外亦有不少亦色情相關的招牌 ↓↓↓

書名：《你看港街招牌》，作者：李健明。（非凡出版提供）

作者：李健明

香港招牌製作者，耀華製作室接班人，

「李伯伯街頭書法復修計劃」（李漢港楷）的負責人。

致力將街頭書法家李漢的手寫筆迹整理，

集結成完整的「李漢港楷」電腦字體。

曾舉辦「新蒲崗街頭字體漫遊」、「港人港字」展覽，

帶領公眾欣賞本土招牌之美。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

《你看港街招牌》的作者李健明將於8月14日舉行講座，分享與此書有關的其他知識。（fb專頁「非凡出版」圖片）