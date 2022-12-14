劉國勳倡拆細公屋選區「精準上樓」　何永賢憂一窩蜂揀熱門地區

公屋供不應求，輪候時間居高不下，民建聯立法會議員劉國勳今（14日）在立法會，就優化公屋編配機制提口頭質詢，問及當局會否容許公屋申請者互換單位，以及將全港四個「公屋選區」重劃，令公屋編配更加精準，縮短輪候時間。

房屋局局長何永賢指，1993年之前全港「公屋選區」被劃分為14個，其後合併分區發現可以加快編配工作。她指若果分區愈細，或令申請人「一窩蜂」選擇熱門地區，反而增加市民輪候公屋時間。至於調換單位建議，她表示「樂意探討」以提升市民幸福感。



未成功編配單位立即重派 不加長輪候時間

何永賢表示，房委會一直有優化電腦系統，加快編配流程及公屋流轉，令申請人可以盡快上樓，但坦言現時輪候人數遠超過單位供應量。她指，過去5年，47%一般申請者接受首次公屋編配、27%接受第二次編配、26%接受第三次編配，編配的等候時間須視乎各區公屋供應量，再獲編配的平均等候時間由幾星期或幾個月不等：「未能成功編配的單位會立即編配給其他申請者，編配時間不會加長公屋輪候時間。」

分區愈大編配愈快 倘拆細熱門地區恐「一窩蜂」

至於會否考慮重新劃分公屋編配分區，何永賢表示，由於公屋單位供應分佈不均，不同地區的輪候時間相差遠。而房委會於1993年曾將公屋選區，由14個合併為8個，輪候申請者由1993年的13,679宗，減至1998年5,709宗，大幅縮減58%。1998年起更合併至現時的4個選區，她認為減少分區，可令編配工作更快速靈活，避免市民「一窩蜂」選擇熱門地區，各區單位分布更平均，市民更快得到分配單位。

樂意探討重推「調換公屋」計劃

何永賢表示，當局過往曾推出調換居所計劃，但於2002至2003年間，累積成功個案僅佔總登記公屋戶數8%，因此當局於2008年取消計劃。不過，劉國勳質疑現時科技發達，當局只須推出網上平台，供住戶自行配對即可，何永賢承諾會再作研究。