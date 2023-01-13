大圍八爪魚天橋兩腳被封　居民兜遠最多4分鐘爭重開：多條路可揀

港鐵大圍站附近屋苑林立，政府25年前在車路上蓋建造行人天橋系統，由於外型酷似八爪魚，街坊因而稱它為「八爪魚天橋」，然而，八爪魚最近被封其中兩腳，有街坊反映來往大圍站要「兜遠」三、四分鐘，地區人士亦指，行動不便人士需要「兜路」，有長者更因地滑而跣低。



記者近日試行拆了腳的「八爪魚」，發現市民如要經附近商場內的行人通道前往目的地，因天橋接駁至商場第二層連接部份不是平路，從天橋接駁處前往行人通道需要步行16級樓梯才能進入到商場範圍。



沙田區議員衛慶祥表示本月已接獲大圍居民反映，因「八爪魚天橋」出口被封閉，需要多花上3至4分鐘時間前往天橋，稍後會向港鐵反映。港鐵回覆指，司理解區內居民對新設施的關注，會繼續監察使用情況，盡可能進行優化以提升服務質素。



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「八爪魚天橋」原有四個出入口 兩個被封

記者亦有到現場了解情況，「八爪魚天橋」一共有四個出口，連接著車公廟路和美田路交界的四個對角位置。現時有兩個出口被封閉，其中一邊出口，方便居民往返大圍站一帶；而另一邊出口，則鄰近大圍站公共運輸交匯處，方便市民乘搭公共交通工具出入大圍。而原先兩個出口均設有扶手電梯和樓梯可直上直落，現時則需經由商場內的行人通道或商場左側的行人斜道及單車坡道進出。

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經商場出入需行16級樓梯 行人斜道轉彎位有三個

另外，若市民想要經商場內的行人通道前往目的地，由於天橋接駁至商場第二層的連接部分不是平路的關係，從天橋接駁處到前往行人通道需要步行16級樓梯才能進入到商場範圍。而想經商場左側行人斜道及單車坡道進出，斜道內的轉彎位有三個，比原先使用天橋的扶手電梯和樓梯直上直落的方式需多花上2至3分鐘，才能前往天橋和落到地面。至於輪椅使用者或行動不便人士則可使用商場外右側的斜道及商場內升降機上落。

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不滿要被迫行商場 街坊稱被剝奪道路選擇權

住在大圍的劉先生不滿「八爪魚天橋」近公共運輸交匯處的出口被封閉，而被迫要入商場前往大圍站：「兜遠咗好多路，比以前用多咗3、4分鐘時間去搭車，變相要迫我一定要行商場先出到去。」

劉先生不滿「八爪魚天橋」近公共運輸交匯處的出口被封閉，而被迫要入商場前往大圍站，「兜遠咗好多路，比以前用多咗3、4分鐘時間去搭車，變相要迫我一定要行商場先出到去。」（鄧康翹攝）

另一居民梁小姐就住於鄰近「八爪魚天橋」的住宅，她形容被封的天橋出口是她每天的必經之路：「我份人好懶，唔想每日兜咁多路。」她補充，更重要的是想有道路選擇的權利，希望港鐵公司能重新開放天橋出口：「我想有多條路可以揀。」

梁小姐則表示想有道路選擇的權利，希望港鐵公司能重新開放天橋出口，「我只係想有多條路可以揀。」（鄧康翹攝）

有居民對「圍方」商場將開幕感開心

陳小姐表示，現時經商場行人通道前往天橋，與之前使用天橋出口相比，多花上2至3分鐘的時間：「搭巴士都冇之前咁方便，以前直落就到。」可是，她認為天橋落成多年，對於要拆卸不感意外：「始終都舊，都係時候要拆。」她又補充，原先天橋出口的扶手電梯一到下班時間便要大排長龍，她亦對「圍方」商場將於年中開幕感開心：「以後唔洗再特登出去沙田市中心買嘢同食嘢。」

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區議員衛慶祥：居民可能還未習慣新的使用方式

沙田區議員衛慶祥表示，於1月份曾接獲有大圍居民反映，因「八爪魚天橋」出口被封閉，需要多花上3至4分鐘時間前往天橋。衛議員認為居民可能還未習慣商場內的行人通道和天橋左側行人斜路的使用方式，他表示，之後會落區作視察，若新增設的行人通道，真的為居民帶來不便，會主動與港鐵公司作協商，希望雙方能找平衡，達到共識。

港鐵：繼續監察使用情況

就車公廟路與美田路交界處現有的有蓋行人天橋（俗稱“八爪魚天橋”）北端部分作查詢。港鐵公司回覆，早於二零一零年就相關工程計劃諮詢沙田區議會交通及運輸委員會，而政府亦已於同年就有關建議道路工程刊憲，當中包括永久封閉及拆卸「八爪魚天橋」北端的部分有蓋行人天橋、自動扶手電梯、樓梯、單車徑、行人斜路及單車斜道等工程。

更補充，早前已開放商場內部分的行人通道、自動扶手電梯及升降機等設施予公眾24小時使用。港鐵公司理解區內居民對新設施的關注，並會繼續監察使用情況，盡可能進行優化以提升服務質素。

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