財團申南生圍建50幢豪宅　或與公營房屋潛在選址重叠　料闖關失敗

南生圍發展爭議不斷，發展商近年擬向多幅生態敏感地「開刀」。有財團三年前向城市規劃委員會申請，擬發展南生圍東成里一幅「未決定用途」土地，並計劃興建16幢住宅大樓、另建34幢別墅式屋宇，介乎3至34層高，預料合共可提供3,848伙。城規會今日（1日）最新文件顯示，房屋署表明反對有關申請，並指申請地點與公營房屋潛在選址重疊，直言若批出有關申請將危及公營房屋發展。規劃署審視各方意見後，亦建議城規會否決有關申請，城規會將於周五（3日）開會審議。



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文件顯示，申請人將擬議發展規模削減至14幢住宅大樓和9幢別墅（Villa Houses），分別樓高26至44層和2至3層，14幢住宅大樓合共可提供3,556個住宅單位，預料整個項目可容納10,330；項目亦會擬設有兩個會所，合共佔地1,000平方米。

文件顯示，房屋署反對有關申請，並指2017年的《施政報告》已宣布，東成里為其中一個公營房屋潛在選址，土木工程拓展處正就選址進行研究，形容發展商的擬議發展是「侵佔」（encroachment），並會危及政府的發展意向及未來公營房屋的發展。土拓處則補充指，東成里的公營房屋發展研究預料會在今年內出爐。

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漁農自然護理署則在文件中提到，擬議發展將會令一個半活躍魚塘（semi-active pond）消失，而申請地點內的另一個魚塘則轉變成生態湖（Eco-lake），認為申請人除了要減輕有關棲息地的損失，亦要就任何影響進行緩解措施，並釐清建設和營運階段對漁業的影響，促請申請人提交有關評估報告。

規劃署最終表示，並不支持有關申請，強調政府正就申請地點進行全面研究，若城規會批准今次申請，將會破壞該區的綜合規劃；而若城規會批出申請，則建議可為許可日期設限，至2027年2月3日。