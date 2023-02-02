食環署揭6張衞生證明書疑偽造　涉990公斤日本生蠔　轉介警方調查

食物環境衞生署今晚（2日）表示，一批重約990公斤的日本生蠔，其衞生證明書文件編號有異，今日接獲有關當局確認，所涉的六張由一間本地進口商「卓越食品有限公司」向食物安全中心提交衞生證明書，懷疑屬偽造。證明書上表明承運商為「日中物產」，中心隨即展開追蹤和跟進行動，並將有關個案轉介本港警方調查。



近期發生多宗涉及生蠔的食物中毒事件。（資料圖片)

涉事證明書由「卓越食品」提交 列承運商「日中物產」

近期接連爆發涉及生蠔的食物中毒個案。食物安全中心早前跟進時，發現少量衞生證明書文件編號有異，即時通知有關駐港總領事館跟進調查。中心今日接獲有關當局確認其中六張由一間本地進口商「卓越食品有限公司」（ Supreme Fine Food），向中心提交懷疑屬偽造的衞生證明書。

署方指這些有關生蠔的衞生證明書上，表明承運商為「日中物產」（Nicchu Bussan Goudougaisha）。食安中心隨即展開追蹤和跟進行動，並將有關個案轉介本港警方調查。

涉事六批生蠔的衞生證明書文件編號如下：

．HC20230113001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼171937

．HC20230106001

．HC20230110001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼171797

．HC20230113001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼169548

．HC20230117001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼 169548

．HC20230106001及The Yokohama Chamber of Commerce & Industry 號碼 169548

涉及該六張懷疑屬偽造的衞生證明書批次的日本生蠔共約990公斤，已分銷至食物業處所。食安中心表示。已巡查一間相關食肆並抽取一個生蠔樣本作檢測，檢測仍在進行中。該食肆已銷毁其餘生蠔。調查工作仍在繼續。中心已派員到該生蠔進口商進行調查，並封存約300公斤進口生蠔。調查仍在進行中，如有足夠證據，中心會提出檢控。

食安中心呼籲曾購入有關批次的業界人士，於辦公時間致電該進口商（電話：2811 8268），查詢涉事產品事宜；中心稱已經加強查核該進口商進口所有生蠔的衞生證明書，初步調查未發現該進口商從其他海外地方進口生蠔的衞生證明書有問題。

發言人指出，雖然初步調查顯示是次懷疑偽造衞生證明書乃屬個別事件，中心會和有關駐港總領事館緊密聯繫及要求有關當局繼續就事件作深入調查，及盡快提供有關調查結果，以避免同類事件發生。中心會與有關當局及本港警方繼續跟進事件及採取適當的行動。