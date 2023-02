關公大戰天使！台灣藝術家糅合中西文化惡搞文藝復興時期大師名作

現時,穿越相關題材的影視作品大行其道,觀眾亦早已司空見慣,要製作出令人眼前一亮的穿越作品不再容易。但假如將西方古典名畫搬到東方文化的脈絡背景,又能夠擦出什麼的火花?



台灣藝術家盧昉自小在西方文化的土壤上成長,求學生涯回到台灣這個陌生的出生地後讓他產生對身份認同和自身歸屬的疑惑,激發了他糅合古今元素,融入中西文化符號的藝術創作。盧昉的畫作以幽默詼諧的方式展示古今中外的文化融合,卻同時又是作者對於自身歸屬議題的嚴肅發問。



藝術家盧昉出生於高雄,幼年階段已隨家人遷到美國生活,至求學時期開始回台接受教育,並到國立臺灣藝術大學升讀美術系,畢業後再度離家遠赴西班牙深造技藝。早年經歷多次遷移的盧昉不斷夾在中西文化之間成長,「兩頭不到岸」的處境讓他在不同的環境都出現諸多的不適應,以及格格不入的陌生感。獨特的成長背景開始驅使他以藝術創作思考自身的歸屬,以及處理不同身份角色之間的衝突矛盾。因此,「東方與西方」一直是盧昉創作上的靈感泉源,加上基於對文藝復興時期繪畫的喜好,啟發了他探索東西方和古典與當代糅合、重新詮釋的可能性。

〈 保安宮之戰〉。(圖源:多納藝術 Donna Art)

盧昉的作品運用了大量拼貼與挪用的創作手法,以歐洲古典大師的經典名畫作題材,把一些既有的元素或文化符號從在舊有的原始背景中抽離,並重新放置在新的語境中並陳、詮釋,呈現出藝術家和當代藝術的觀點。盧昉自2010年開始創作他的《出古入今 》系列,他把一個詼諧的「大鼻子」放到古典名畫當中,幽默地把世界知名的作品重現於觀眾眼前。例如荷蘭文藝復興三傑維梅爾(Vermeer)的名作——〈繪畫的藝術 〉(The Art of Painting),本來被繪畫的少女就被「惡搞」成盧昉的大鼻子化身。而大師米高安哲羅(Michelangelo)的另一名作〈Salome receives the head of john the baptist 〉,被砍下來的施洗約翰頭顱亦被換成了藝術家的頭。

盧昉多年來在海外浸淫繪畫技藝,令他能夠以精湛、細膩的古典油畫技法仿製文藝復興時期的經典名畫。他高超的繪畫功力與擬真度,甚至讓觀眾需要花上一段時間才能從新作中分辨不同。台灣夜市的街景竟然會出現在古羅馬的大馬路上?本應手抱耶穌的聖母卻變成了手執台灣名物珍珠奶茶的皇母娘娘?盧昉巧妙地將東方文化和生活環境完美地融入在古典畫,不但開啟了穿越古今中西的藝術形式,盧訪藉向大師致敬來回應當代生活更是建立出其獨特的創作風格。

〈我們都愛珍奶〉(圖源:多納藝術 Donna Art)

最近,盧昉創作他的最新系列作《異教徒的詩歌》,大玩宗教信仰,把東西方的滿天神佛聚首一堂,展開一場神之對話。香港同樣作為中西文化融爐,曾流傳過一個笑話:「假如死後上天堂,只見佛祖不見耶穌,那時都不知好嬲定好笑」。看過盧昉的作品後,這個笑話就變得更加有趣。